Corvino replica a Felipe: "Ma se non giocava nemmeno con Prandelli..."

Pantaleo Corvino replica a mezzo stampa alle dure accuse del difensore ex viola Felipe: "A leggere le dichiarazioni di Felipe mi viene da pensare che l’ho lasciato che non stava bene e continua a non...

Pantaleo Corvino replica a mezzo stampa alle dure accuse del difensore ex viola Felipe: "A leggere le dichiarazioni di Felipe mi viene da pensare che l’ho lasciato che non stava bene e continua a non stare bene. Non giocava con nessun allenatore, neanche con Prandelli che lo aveva voluto tanto. È vero che lo spostò a terzino sinistro. Io lo avevo ceduto al Bologna nella trattativa con Ramirez, trattativa che sfumò a causa del suo rifiuto, pur giocando quasi mai. E non ero io che facevo le formazioni”.