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Gazzetta, Felipe fa “mea culpa”: “Ho commesso fallo da rigore su Chiesa”

La decisione dell'arbitro Pairetto in SPAL-Fiorentina, con l'ausilio della VAR, è stata ampiamente discussa. La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena legato all'ammissione di Felipe, reo di aver...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2019 09:58
Gazzetta, Felipe fa “mea culpa”: “Ho commesso fallo da rigore su Chiesa” - FERRARA, ITALY - OCTOBER 01: Felipe Dalbello of Spal in action during the Serie A match between Spal and FC Crotone at Stadio Paolo Mazza on October 1, 2017 in Ferrara, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
FERRARA, ITALY - OCTOBER 01: Felipe Dalbello of Spal in action during the Serie A match between Spal and FC Crotone at Stadio Paolo Mazza on October 1, 2017 in Ferrara, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
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La decisione dell'arbitro Pairetto in SPAL-Fiorentina, con l'ausilio della VAR, è stata ampiamente discussa. La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena legato all'ammissione di Felipe, reo di aver atterrato Chiesa nell'episodio del rigore assegnato dopo l'annullamento del gol di Valoti. Il difensore, dopo il fischio finale, avrebbe affermato di aver commesso il fallo sull'attaccante viola, andando in controtendenza con le accuse mosse dal Presidente estense Walter Mattioli nei confronti del numero 25 avversario.

Fonte: Calciomercato.com

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