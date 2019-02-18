Gazzetta, Felipe fa “mea culpa”: “Ho commesso fallo da rigore su Chiesa”
La decisione dell'arbitro Pairetto in SPAL-Fiorentina, con l'ausilio della VAR, è stata ampiamente discussa. La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena legato all'ammissione di Felipe, reo di aver...
La decisione dell'arbitro Pairetto in SPAL-Fiorentina, con l'ausilio della VAR, è stata ampiamente discussa. La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena legato all'ammissione di Felipe, reo di aver atterrato Chiesa nell'episodio del rigore assegnato dopo l'annullamento del gol di Valoti. Il difensore, dopo il fischio finale, avrebbe affermato di aver commesso il fallo sull'attaccante viola, andando in controtendenza con le accuse mosse dal Presidente estense Walter Mattioli nei confronti del numero 25 avversario.
Fonte: Calciomercato.com