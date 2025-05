Felipe: “Palladino merita di proseguire alla Fiorentina, ha fatto benissimo al primo anno in questa piazza”

A Radio Bruno è intervenuto il doppio ex della sfida di domenica tra Fiorentina e Udinese Felipe per parlare di Raffaele Palladino: “Conosco bene Palladino e so come lavora, per me ha fatto una buona stagione se consideriamo che è la prima a certi livelli e in una piazza complicata come Firenze dove se non vinci, inizia a essere pesante per chiunque. Per me è giusto rimanga e credo che l’anno prossimo potrà ripartire al meglio in maniera matura con un’esperienza più ampia in grado di gestire la situazione alla Fiorentina.”

Sull’Udinese: “I bianconeri hanno terminato la stagione a livello di obiettivi, ma non vorranno sfigurare davanti al loro pubblico. Se esiste una possibilità di andare in Europa bisogna coltivarla fino in fondo con testa.”