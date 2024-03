Il film sulla fiorentina Margherita Hack più visto della partita tra Bayern e Lazio, un flop Champions

Con 3.416.000 telespettatori e uno share del 16,12% la partita tra Bayern Monaco e Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024 risulta la sfida meno vista in chiaro negli ottavi degli ultimi dieci anni con in campo un’italiana. Nonostante l’1-0 dei biancocelesti nell’andata che ha messo pepe al ritorno, la sfida dell’Allianz Arena non ha affatto sfondato su Canale 5 ed è stata persino battuta dalla concorrenza di Rai Uno, che proponeva un film su Margherita Hack. Pochi ascolti che fanno precipitare lo scontro tra bavaresi e laziali proprio all’ultimo posto delle partite trasmesse in chiaro meno seguite negli ottavi di Champions con un’italiana in campo. Curiosamente, al penultimo posto c’è sempre un’altra partita tra queste due squadre, quella del 2021, ma all’Olimpico ed era l’andata. Se si considerano anche le partite senza italiane, l’ottavo meno seguito della tv è invece quello tra Psv e Atletico Madrid del 2016.

