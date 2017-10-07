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Chiesa ad Anfield? Il Liverpool ci prova. Ma anche Bayern ed Everton vogliono presentare offerte...

Il Corriere dello Sport-Stadio afferma che su Federico Chiesa ci sono top club in Europa che continuano a monitorarlo costantemente. La scorsa estate si era mosso il Napoli, ma anche l’Inter ed il Bor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2017 15:39
Chiesa ad Anfield? Il Liverpool ci prova. Ma anche Bayern ed Everton vogliono presentare offerte... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Il Corriere dello Sport-Stadio afferma che su Federico Chiesa ci sono top club in Europa che continuano a monitorarlo costantemente. La scorsa estate si era mosso il Napoli, ma anche l’Inter ed il Borussia Dortmund avevano chiesto informazioni. Secondo il quotidiano, di recente si sono accorti di Chiesa anche il Bayern Monaco ed il Liverpool, in secondo fila ci sarebbe anche l’Everton.

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