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Prandelli: "Sono per restyling del Franchi. Quando penso a Ribery mi viene in mente..."

Queste le parole rilasciate a TMW da Cesare Prandelli sulla sfida di domenica Verona-Fiorentina: "Hellas molto difficile da affrontare, ha grande intensità. Ai viola è mancato molto Ribery, è un rifer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 20:40
Prandelli: "Sono per restyling del Franchi. Quando penso a Ribery mi viene in mente..." -
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Queste le parole rilasciate a TMW da Cesare Prandelli sulla sfida di domenica Verona-Fiorentina: "Hellas molto difficile da affrontare, ha grande intensità. Ai viola è mancato molto Ribery, è un riferimento e un leader. E' un campione e quando penso a lui mi viene in mente anche quel match della mia Fiorentina in Champions contro il Bayern Monaco. Contro un altro arbitro saremmo andati ai quarti". Poi sulla discussione a Firenze sul nuovo stadio o sul restyling del Franchi. "Sono per il restyling. Se ci sono tutti questi problemi per un nuovo stadio, sono per questa soluzione. In un paese come Londra con dieci squadre non hanno stadi fuori dalla città. Metterei a disposizione dei tifosi dei mezzi pubblici due ore prima e anche dopo la gara e in questo modo non vai a intasare le strade e a chiudere i quartieri"

 

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