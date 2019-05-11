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(FOTO) Chiesa e l'indizio di mercato sui social, like ai post del Bayern su Instagram

di Lorenzo BigiottiDa tempo si parla di un interesse del Bayern per Chiesa, interesse che si sarebbe intensificato negli ultimi giorni.In questo gioco del mercato, i social spesso lanciano degli indiz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2019 15:41
(FOTO) Chiesa e l'indizio di mercato sui social, like ai post del Bayern su Instagram - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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di Lorenzo Bigiotti

Da tempo si parla di un interesse del Bayern per Chiesa, interesse che si sarebbe intensificato negli ultimi giorni.

In questo gioco del mercato, i social spesso lanciano degli indizi non troppo significativi ma quanto meno interessanti. Ed ecco allora che il calciatore viola è stato pizzicato nel mettere like ai post nella pagina Instagram del Bayern Monaco. La Bavaria sarà la prossima destinazione del gioiello viola?

 

(FOTO) Chiesa e l'indizio di mercato sui social, like ai post del Bayern su Instagram

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