Ovrebo: "Ho sbagliato il fuorigioco contro la Fiorentina per troppa pressione nei miei confronti"

Tom Henning Ovrebo, arbitro che fu al centro di grandissime polemiche qualche anno fa dopo due partite di Champions League arbitrate malissimo (Chelsea-Barcellona e Bayern-Fiorentina, ndr) ha concesso...

Tom Henning Ovrebo, arbitro che fu al centro di grandissime polemiche qualche anno fa dopo due partite di Champions League arbitrate malissimo (Chelsea-Barcellona e Bayern-Fiorentina, ndr) ha concesso una lunga intervista a Marca. Eccone alcuni passaggi più significativi: "Oggi non faccio più parte del mondo arbitrale anche se, in caso i colleghi avessero bisogno, non esito a dispensare qualche consiglio. Chelsea-Barca? Non ne vado orgoglioso. Ma un arbitro, come un allenatore o un giocatore, talvolta può commettere certi errori. Fa parte della mia carriera e non mi dispiace parlarne. Rimango comunque orgoglioso di essere stato un arbitro élite per molti anni, e al top del mio paese. Chiaramente era una semifinale di ritorno di Champions: normale che sia ricordata.

Ingiusta la descrizione "peggior arbitro della Champions"? Non so, non posso cambiare l'opinione. Certamente con il VAR qualche mia decisione sarebbe stata cambiata, e non staremmo ancora qui a parlarne. Ho ricevuto minacce di morte dai tifosi del Chelsea, fino al 2012 l'argomento rimase caldo. Nel 2010 fui chiamato ad arbitrare il Bayern (contro la Fiorentina, ndr) e sbagliai un fuorigioco. Ho avvertito di nuovo molta pressione nei miei riguardi. Ma il mio ritiro avvenne per problemi fisici, non per una punizione".

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