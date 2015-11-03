Notizie Ovrebo Fiorentina

Frey: "Tra Ovrebo e Corvino salvo Ovrebo. Non l'ho mai perdonato, si è intromesso per cacciarmi"
09 maggio 2024 20:31
Prandelli mette Ribéry al centro del progetto. Tra i due la stima nasce ai tempi di Ovrebo
12 novembre 2020 11:12
Si rivede Krøldrup a Firenze: "Tornare qui è sempre bello. Ovrebo la più grande ingiustizia della mia vita"
20 febbraio 2020 16:17
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17 febbraio 2020 13:39
Prandelli: "Il più grande torto subito? Il gol del Bayern, in Champions. Quella partita..."
21 dicembre 2018 12:23
Ovrebo: "Ho sbagliato il fuorigioco contro la Fiorentina per troppa pressione nei miei confronti"
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