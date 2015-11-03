Notizie Ovrebo Fiorentina

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Frey: "Tra Ovrebo e Corvino salvo Ovrebo. Non l'ho mai perdonato, si è intromesso per cacciarmi"

09 maggio 2024 20:31

Prandelli mette Ribéry al centro del progetto. Tra i due la stima nasce ai tempi di Ovrebo

12 novembre 2020 11:12

Si rivede Krøldrup a Firenze: "Tornare qui è sempre bello. Ovrebo la più grande ingiustizia della mia vita"

20 febbraio 2020 16:17

Ovrebo, dieci anni fa lo scippo fatale ai viola nella Champions League 2010. Il ricordo

17 febbraio 2020 13:39

Prandelli: "Il più grande torto subito? Il gol del Bayern, in Champions. Quella partita..."

21 dicembre 2018 12:23

Ovrebo: "Ho sbagliato il fuorigioco contro la Fiorentina per troppa pressione nei miei confronti"

18 febbraio 2018 13:16

Kroldrup ricorda: "Ovrebo? Non trovo parole per rispondere educatamente"

11 febbraio 2017 16:23

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