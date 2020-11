Prandelli mette Ribéry al centro del progetto. Tra i due la stima nasce ai tempi di Ovrebo

Da Ovrebo al Viola: Prandelli e Ribery uniti per la rinascita” scrive il Corriere Fiorentino in edicola stamani. Franck Ribery cambierà il suo ruolo da unico punto di riferimento a regista offensivo. Cesare Prandelli si è confrontato inizialmente con i senatori, a partire dal francese. Il tecnico non vuole ingabbiare l’ex Bayern ma vuole sfruttarlo al meglio e non ha dubbi che grazie a un sostegno diverso in termini di gioco e inventiva sia possibile riportare Franck al centro del progetto viola. Il giocatore si è già messo a disposizione del nuovo tecnico, memore di come e quanto la Fiorentina seppe mettere in difficoltà il suo Bayern nel famoso ottavo finale di Champions di qualche anno fa con l’altrettanto famoso arbitraggio di Ovrebo. Ora Prandelli e Ribery uniti per la rinascita dei viola.

