Prandelli: "Il più grande torto subito? Il gol del Bayern, in Champions. Quella partita..."

Un estratto dell'intervista al mister del Genoa Cesare Prandelli, ex allenatore viola, al Corriere dello SportOvrebo nella partita con il Bayern, Suarez che morde al collo Chiellini e l’altra sera il...

Un estratto dell'intervista al mister del Genoa Cesare Prandelli, ex allenatore viola, al Corriere dello Sport

Ovrebo nella partita con il Bayern, Suarez che morde al collo Chiellini e l’altra sera il rigore negato. Quale delle tre situazioni le pesa di più?

"Certo non mi sono fatto mancare nulla… E’ difficile, tutti e tre hanno avuto un peso pazzesco. Col Bayern fu una serata drammatica eravamo, come Fiorentina, agli ottavi in Champions League e probabilmente saremmo andati ai quarti. Sarebbe stata una cosa straordinaria, fantastica. Il morso a Chiellini ai Mondiali è stato per me il momento più drammatico professionalmente. Tutto il paese ne ha sofferto. E l’altra sera c’è stato solo un errore tecnico, non c’è stato nessun complotto, niente di questo tipo, nessuno ce l’ha con noi. C’è stato soltanto un grave errore tecnico".