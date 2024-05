Frey: “Tra Ovrebo e Corvino salvo Ovrebo. Non l’ho mai perdonato, si è intromesso per cacciarmi”

Seba Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Prime, questa la sua risposta alla domanda su chi preferisce tra Ovrebo e Corvino. Il primo è stato l’arbitro che non ha visto il fuorigioco nettissimo di Klose in Bayern Monaco-Fiorentina, ottavi di finale di Champions League, il secondo invece il direttore sportivo della Fiorentina in cui ha giocato lo stesso portiere francese. Ecco le parole di Frey:

“Tra Corvino e Ovrebo salvo Ovrebo, perchè il danno causato è durato solo 90 minuti invece per l’altro personaggio è stata più lunga la faccenda. Le ultime 2/3 stagioni mie a Firenze siamo entrati in conflitto e oggi il rapporto è quello che è. Io non l’ho mai perdonato perchè tra me e Firenze doveva essere un amore eterno, sarebbe dovuta finire in maniera diversa, avevo fatto capire alla proprietà il mio desiderio di finire la carriera a Firenze, Corvino si è intromesso e questo desiderio non si è potuto realizzare. Questo non vuol dire che non ho perdonato Ovrebo, quello è stato un danno non indifferente, ma li è successo tutto in 90 minuti mentre con l’ex direttore sportivo della Fiorentina sono stati 2 anni e mezzo complicati”

