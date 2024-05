Dodò spaventa i tifosi al 94′ con una brutta rimessa, sui social ammette: “Vero, ho rischiato”

Il terzino brasiliano della Fiorentina, Dodò, è stato sicuramente uno dei migliori in campo nel ritorno della semifinale di Conference League di ieri che ha permesso ai Viola di approdare in finale grazie al pareggio sul campo del Club Brugge. Dodò, però, non solo protagonista in campo ma anche sui social con alcuni tifosi che gli hanno fatto presente, in modo simpatico, l’errore sulla rimessa laterale al 94′ che poteva portare il match ai supplementari. Le risposte del difensore non si sono fatte attendere: “Vero”, “Mi sono spaventato anche io”. Un siparietto social divertente dopo aver raggiunto la finale di Atene grazie ad una grande prestazione della Fiorentina spinta anche dall’affetto del popolo Viola.

LA FIORENTINA DIETRO SOLO A JUVE, MILAN ED INTER PER FINALI EUROPEE CONQUISTATE