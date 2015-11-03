Notizie Club Brugge Fiorentina Fiorentina

Renzi parla da tifoso: "Il rigore di Beltran una liberazione. Promessa se vince la Fiorentina? Porta male"
09 maggio 2024 19:33
Dodò spaventa i tifosi al 94' con una brutta rimessa, sui social ammette: "Vero, ho rischiato"
09 maggio 2024 18:52
Dal Belgio: "Il Brugge riconosca la superiorità della Fiorentina. Viola sfortunati, potevano segnarne 8"
09 maggio 2024 16:27
Pradè: "Questa va a Joe, non potevamo perdere. Il rapporto con Italiano sarà sempre indelebile"
09 maggio 2024 00:11
Commisso ha ringraziato Ferrari, Pradè, Italiano, Biraghi e Beltran per aver mantenuto la promessa
08 maggio 2024 22:07
Biraghi: "Vogliamo regalare una coppa alla nostra gente. Italiano? Con noi ogni anno invecchia di 10"
08 maggio 2024 21:44
Beltran: "Nico mi ha chiesto se fossi sicuro di calciare e lo ero. Orgoglioso di avere la numero 9 di Bati"
08 maggio 2024 21:25
Dal Belgio scrivono: "Il Club Brugge deve temere gli italiani provocatori, maestri della Commedia dell'arte"
08 maggio 2024 12:39
De Ketelaere: "Club Brugge, coraggio per questa semifinale storica! Passate una serata fantastica"
08 maggio 2024 11:57
Ottimismo della Fiorentina sulle condizioni di Bonaventura. Non c'è lesione, valutazioni per il Brugge
06 maggio 2024 19:05
Il Club Brugge ritrova Skov Olsen: l'ex Bologna scalda i motori per la Fiorentina e segna contro l'Anversa
06 maggio 2024 16:06
Il Club Brugge perde un titolare in vista della Fiorentina: Meijer dovrà operarsi, stagione finita per lui
06 maggio 2024 14:43
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