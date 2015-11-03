Notizie Club Brugge Fiorentina Fiorentina

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Renzi parla da tifoso: "Il rigore di Beltran una liberazione. Promessa se vince la Fiorentina? Porta male"

09 maggio 2024 19:33

Dodò spaventa i tifosi al 94' con una brutta rimessa, sui social ammette: "Vero, ho rischiato"

09 maggio 2024 18:52

Dal Belgio: "Il Brugge riconosca la superiorità della Fiorentina. Viola sfortunati, potevano segnarne 8"

09 maggio 2024 16:27

Pradè: "Questa va a Joe, non potevamo perdere. Il rapporto con Italiano sarà sempre indelebile"

09 maggio 2024 00:11

Commisso ha ringraziato Ferrari, Pradè, Italiano, Biraghi e Beltran per aver mantenuto la promessa

08 maggio 2024 22:07

Biraghi: "Vogliamo regalare una coppa alla nostra gente. Italiano? Con noi ogni anno invecchia di 10"

08 maggio 2024 21:44

Beltran: "Nico mi ha chiesto se fossi sicuro di calciare e lo ero. Orgoglioso di avere la numero 9 di Bati"

08 maggio 2024 21:25

Dal Belgio scrivono: "Il Club Brugge deve temere gli italiani provocatori, maestri della Commedia dell'arte"

08 maggio 2024 12:39

De Ketelaere: "Club Brugge, coraggio per questa semifinale storica! Passate una serata fantastica"

08 maggio 2024 11:57

Ottimismo della Fiorentina sulle condizioni di Bonaventura. Non c'è lesione, valutazioni per il Brugge

06 maggio 2024 19:05

Il Club Brugge ritrova Skov Olsen: l'ex Bologna scalda i motori per la Fiorentina e segna contro l'Anversa

06 maggio 2024 16:06

Il Club Brugge perde un titolare in vista della Fiorentina: Meijer dovrà operarsi, stagione finita per lui

06 maggio 2024 14:43

Il Club Brugge annuncia il sold out per il ritorno con la Fiorentina. I belgi credono nell'impresa

03 maggio 2024 18:40

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