Dal Belgio: “Il Brugge riconosca la superiorità della Fiorentina. Viola sfortunati, potevano segnarne 8”

Il giornalista belga, Niels Poissonnier, ha commentato il passaggio del turno della Fiorentina in Conference League, con la mancata finale storica per il Club Brugge. “Era troppo bello per essere vero. Con un po’ di fortuna, la Fiorentina avrebbe potuto segnare complessivamente otto volte”, sottolineando la sfortuna dei viola che hanno colpito ben 3 legni nell’arco dei 90 minuti regolamentari (2 di Kouamé, 1 da Biraghi su punizione) e, soprattutto, la differenza tra le due squadre in termini di qualità e valore. Due risultati bugiardi (sia all’andata che al ritorno), in quanto essi avrebbero potuto essere ben più larghi per la squadra di Vincenzo Italiano. “Il Brugge ha dovuto riconoscere la superiorità di Nico González e dei suoi compagni. Non c’è vergogna in questo” ha concluso.

