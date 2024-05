CorSport, Burdisso sempre più lontano dalla Roma. Resta viva l’ipotesi di un ritorno in Argentina

Le strade di Nicolas Burdisso e la Fiorentina sembrano destinate a separarsi, ma il futuro del direttore tecnico argentino, che in un primo momento sembrava dovesse portare a Roma nel ruolo di ds, non sembra più così certo. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, infatti, i giallorossi avrebbero già chiuso un accordo con il direttore sportivo del Nizza Florent Ghisolfi. Resta viva, invece, l’ipotesi di un ritorno in patria.

