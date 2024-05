Cagliari, Dossena era diffidato ed è stato ammonito nel match contro il Sassuolo: salterà la Fiorentina

Il Cagliari vince contro il Sassuolo a Reggio Emilia, raggiungendo l’obiettivo salvezza con una giornata di anticipo. Alberto Dossena, uno dei pilastri difensivi del club sardo, sarà assente per il match casalingo contro la Fiorentina, gara che potrebbe giocarsi di venerdì. Il difensore era diffidato e, per l’ammonizione rimediata sul fallo su Pinamonti al minuto 76, salterà la partita valida per la 38° giornata di Serie A.

