Flop Pisa, fuori dai playoff con il settimo monte ingaggi, Aquilani si difende: “Non so se resterò”

Il Pisa si prepara all’ultima partita di campionato tra la delusione generale dato che la squadra aveva l’obiettivo dei playoff e il settimo monte ingaggi ma si è dovuta accontentato della metà classifica. Aquilani, che molto probabilmente sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, prova a difendersi in sala stampa dalle critiche:

“Quando sono venuto qua nessuno mi ha chiesto di arrivare ai playoff. Poi è ovvio che noi avevamo questo in testa. Questa squadra aveva le possibilità di fare qualcosa in più. Bisogna dare valore al fatto che spesso è stato spostato il focus sui playout. Bisogna anche essere soddisfatti di non essersi mai avvicinati concretamente ai playout. Quando ti levi la paura dei playout hai la speranza di raggiungere altro, ma fa parte di un campionato complesso. Sì, questa squadra aveva la potenzialità di fare i playoff, bastava che una di quelle cinque partite assurde che abbiamo avuto fosse andata in modo diverso ed eravamo nei playoff. Potevamo arrivarci? Sì, però non butto niente nel cestino. Programmato un lavoro molto importante. Di nero ce n’è tanto, c’è anche un po’ di bianco e parecchio. E’ stata una stagione formativa”.

Infine spazio al futuro: “Dopo la partita con l’Ascoli ci incontreremo con la società ed esporremo le nostre idee con la società e capire se ci saranno i presupposti. Mi hanno sempre fatto lavorare in maniera tranquilla, ci confronteremo”.

LE INFO PER LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER LA FINALE DI CONFERENCE