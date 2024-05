Uefa severa per la finale di Atene: “Allo stadio sono ammessi solo le maglie e i colori di Fiorentina e Olympiacos”

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento più importante della stagione per la Fiorentina. Tra esattamente 10 giorni, infatti, andrà in scena la finale di Conference League tra i Viola e i greci dell’Olympiacos, partita in cui la Fiorentina proverà a conquistare quel trofeo che l’anno scorso è sfuggito all’ultimo minuto in quel di Praga. Come già noto, la partita si disputerà all’Aek Arena di Atene, nello stadio dei principali rivali dell’Olympiacos. Proprio per questo motivo, la gara è considerata ad altissimo rischio, con le autorità greche che temono scontri sia in città che all’interno dello stadio. Per questo motivo, la Uefa ha pubblicato un regolamento di accesso all’impianto più severo del solito. In particolare, le restrizioni principali riguardano le maglie che i tifosi possono indossare: infatti, come si legge nel regolamento, “Solo le maglie e i colori dell’Olympiacos e della Fiorentina saranno ammessi allo stadio per la partita. Non sarà consentito l’ingresso a chi indossa la maglia o i colori di un’altra squadra, ad esempio di un altro club o della nazionale.”

Questa misura è stata presa soprattutto per prevenire scontri tra i tifosi greci. Negli ultimi giorni, tanti sostenitori di Panathinaikos e Aek Atene hanno dichiarato che sosterranno la Fiorentina, e hanno ripetutamente provato ad acquistare biglietti proprio per fare un torto ai tifosi dell’Olympiacos. Insomma, in Grecia l’ambiente è già caldo, ed è pronto a infiammarsi sempre di più nei prossimi giorni.

IL SASSUOLO RETROCEDE IN SERIE B