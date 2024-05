Il Sassuolo è in B dopo 11 anni. L’Udinese acciuffa l’Empoli al 104′, si giocheranno la salvezza all’ultima

I risultati del pomeriggio hanno dato dei verdetti in merito alla lotta per la salvezza. Dopo la vittoria del Cagliari sul Sassuolo, che ha compromesso quasi definitivamente la corsa degli emiliani, è stato il Frosinone a sancire in modo ufficiale il verdetto: grazie ai 3 punti conquistati a Monza, gli uomini di Di Francesco scattano verso la salvezza e mandano aritmeticamente in B il Sassuolo dopo 11 anni di Serie A.

Nella seconda partita delle 15, l’Empoli passa dal paradiso all’inferno (o quasi) al minuto 104. L’Udinese, infatti, raggiunge il pareggio grazie ad un rigore in extremis realizzato da Samardzic e rimanda tutto all’ultima giornata, con l’Empoli attualmente al terz’ultimo posto della classifica.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL CAGLIARI SULL’ULTIMA PARTITA CONTRO LA FIORENTINA