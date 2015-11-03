Notizie Lotta Salvezza Fiorentina

+9 sulla Cremonese, ma la notizia è che a 4 giornate dalla fine la Fiorentina non è ancora salva
26 aprile 2026 14:53
Mandorlini: “Cremonese - Fiorentina è la classica partita che deve essere affrontata con carattere”
16 marzo 2026 16:56
Nicola: “Vivo di questi momenti, sono qui per un obiettivo e lo porterò avanti fino alla fine.”
15 marzo 2026 15:35
Masini: “Se la Fiorentina andasse in B retrocederebbe tutta Firenze. In Conference Vanoli farà tanto turnover”
11 marzo 2026 16:37
Biasin: "Continua ad esserci poca logica nelle scelte ma la sensazione è la Fiorentina si possa salvare"
06 marzo 2026 17:26
Nicoletti: "A Udine mi va bene anche un pareggio. Harrison lo vedo più pratico, Gudmundsson ha deluso"
24 febbraio 2026 19:19
Repubblica: "Nasce a Como una Fiorentina consapevole rilanciata dalla rivoluzione firmata da Fabio Paratici"
15 febbraio 2026 15:21
Bonan: "La Fiorentina adesso gioca anche bene ma non riesce a vincere, la situazione sta virando sul drammatico"
12 febbraio 2026 21:56
Borghi: "La Fiorentina non può prendere 10 gol da palla inattiva, il pareggio mette peso alla squadra"
09 febbraio 2026 16:53
Cecchi: "Il mercato mi lascia molti dubbi ma non facciamo il funerale alla Fiorentina; credo che si salverà
02 febbraio 2026 18:08
Ripa: "Certe partite non devi perderle, la società faccia chiarezza sull'infortunio di Kean"
26 gennaio 2026 16:14
Marianella fiducioso: "La Fiorentina si salverà senza fatica e poi potrà concentrarsi sull'Europa"
10 dicembre 2025 21:57
Bucchioni: "La Fiorentina deve salvarsi: le possibilità sono tante vedendo il valore la rosa"
20 novembre 2025 21:14
Il Sassuolo è in B dopo 11 anni. L'Udinese acciuffa l'Empoli al 104', si giocheranno la salvezza all'ultima
19 maggio 2024 18:16
Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"
20 maggio 2021 16:39
I quattro punti sulla Juventus ci interessano poco. Vogliamo tornare nei posti che meritiamo
25 aprile 2021 21:35
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