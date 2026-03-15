15 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nicola: “Vivo di questi momenti, sono qui per un obiettivo e lo porterò avanti fino alla fine.”

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Nicola: “Vivo di questi momenti, sono qui per un obiettivo e lo porterò avanti fino alla fine.”

Redazione

15 Marzo · 15:35

Aggiornamento: 15 Marzo 2026 · 15:35

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#Fiorentinalotta salvezzaNicola

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L’allenatore della Cremonese, Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello scontro salvezza molto delicato contro la Fiorentina: “È una partita importante per rimetterci nella carreggiata giusta. Per diversi motivi nell’ultimo periodo abbiamo raccolto poco, quindi serve ancora più energia ed entusiasmo. Sono arrivato con un obiettivo preciso e intendo perseguirlo fino alla fine. Posso modificare qualsiasi cosa pur di raggiungerlo, ma non cambierò mai l’ energia che metto per raggiungere questo traguardo: io vivo per questo, voglio queste responsabilità. Non c’è panico, è normale la tensione quando ti avvicini a momenti importanti e decisivi. La tensione però va cavalcata con il coraggio di fare ciò che si prova in settimana. Questa squadra ha bisogno di dimostrare a sé stessa che è in grado di poterlo fare”.

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