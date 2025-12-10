Marianella fiducioso: “La Fiorentina si salverà senza fatica e poi potrà concentrarsi sull’Europa”

Nonostante l’ultimo posto in classifica e i numeri che condannano la Fiorentina a parlare di retrocessione, Massimo Marianella mantiene un discreto ottimismo sui risultati della squadra viola.

Ecco il punto di vista del giornalista di Sky Sport intervenuto in collegamento con Radio Firenze Viola:

“Prima della Viola voglio parlare di Firenze perché sono passato per Piazza della Signoria illuminata ed è veramente molto bella. La grandezza di Firenze è un qualcosa che ti entra dentro.

Parlando di Fiorentina, è stata brutta troppo spesso in questa stagione. Sia Vanoli che Ranieri anche privatamente fanno fatica a spiegare il momento. Il messaggio che vogliono far passare è che sono tutti uniti. Io sono un guardone di calcio da tanti anni e resto convinto che questa Fiorentina pur con le sue debolezze non farà fatica a salvarsi. Sento parlare del fatto che non si salverà o lo farà all’ultima giornata: io non credo. Credo che si salverà e poi potrà concentrarsi sull’avventura europea per far diventare questa stagione leggendaria. La situazione nello spogliatoio viola è veramente strana. Io credo che la squadra debba inizare un percorso che potrebbe essere molto più sereno di questo inizio di stagione. Ci vuole un punto di partenza e questi giorni potrebbero essere decisivi perché con due vittorie daresti il via”.

Fiorentina peggiore della stagione a Reggio Emilia:

“Insieme all’AEK perché ero uscito dal Franchi perplesso. La Fiorentina non può essere questa ma continuo a pensare che la qualità della squadra debba passare da Gudmundsson e Fagioli ma per ora stanno facendo vedere veramente poca roba. Bisogna capire se Vanoli ha voglia o no di aspettare perché tempo non ce n’è: deve andare in campo chi riesce a far gioire i tifosi”.