Maran: "Lotta salvezza serratissima, conteranno i valori. I viola non si aspettavano..

Raggiunto al termine del Trofeo Sardegna il tecnico del Cagliari Rolando Maran, il quale ha inciso sulla salvezza matematica raggiunta nell'ultimo incontro, ha detto la sua sulle squadre ancora in lot...

Raggiunto al termine del Trofeo Sardegna il tecnico del Cagliari Rolando Maran, il quale ha inciso sulla salvezza matematica raggiunta nell'ultimo incontro, ha detto la sua sulle squadre ancora in lotta per evitare la serie B, queste le sue considerazioni rilasciate all'emittente SkySport:

"Sulla lotta salvezza è difficile dare risposte certe, fare pronostici è fuori luogo perché ogni partita ha difficoltà enormi, sia Fiorentina-Genoa che per l’Empoli con l’Inter. Posso dire che mai come oggi c’è una lotta serratissima dietro, tanto che una squadra di livello come la Fiorentina è stata coinvolta. Per questo la nostra salvezza ha un valore inestimabile, le gare di domenica saranno veramente insidiose per tutte le contendenti . La Fiorentina non si aspettava di essere coinvolta in questa bagarre, i valori tecnici emergeranno anche per quelle squadre che non erano preparate a tale lotta".

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