Labaro Viola

Maran: "Lotta salvezza serratissima, conteranno i valori. I viola non si aspettavano..

Raggiunto al termine del Trofeo Sardegna il tecnico del Cagliari Rolando Maran, il quale ha inciso sulla salvezza matematica raggiunta nell'ultimo incontro, ha detto la sua sulle squadre ancora in lot...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2019 23:04
Maran: "Lotta salvezza serratissima, conteranno i valori. I viola non si aspettavano.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
News
Empoli
Fiorentina Genoa
Fiorentina Salvezza
Lotta Salvezza
Maran Cagliari
Condividi

Raggiunto al termine del Trofeo Sardegna il tecnico del Cagliari Rolando Maran, il quale ha inciso sulla salvezza matematica raggiunta nell'ultimo incontro, ha detto la sua sulle squadre ancora in lotta per evitare la serie B, queste le sue considerazioni rilasciate all'emittente SkySport:
"Sulla lotta salvezza è difficile dare risposte certe, fare pronostici è fuori luogo perché ogni partita ha difficoltà enormi, sia Fiorentina-Genoa che per l’Empoli con l’Inter. Posso dire che mai come oggi c’è una lotta serratissima dietro, tanto che una squadra di livello come la Fiorentina è stata coinvolta. Per questo la nostra salvezza ha un valore inestimabile, le gare di domenica saranno veramente insidiose per tutte le contendenti . La Fiorentina non si aspettava di essere coinvolta in questa bagarre, i valori tecnici emergeranno anche per quelle squadre che non erano preparate a tale lotta".

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok