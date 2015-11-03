Notizie Fiorentina Genoa Fiorentina

Amoruso: "Vanoli ha chiuso la sua esperienza a Firenze, oggi una prestazione anche peggiore di Roma"
10 maggio 2026 17:12
De Rossi: "Vanoli è un amico ed ho tanta stima di lui, il futuro? Ho il rinnovo automatico per la salvezza"
08 maggio 2026 14:38
Precedenti Fiorentina-Genoa: Il Grifone non vince da 50 anni, nel 2019 lo 0-0 all'ultima salvò entrambe
08 maggio 2026 13:50
Mandragora: "Vogliamo mantenere la continuità nei risultati. Restiamo concentrati"
02 febbraio 2025 15:04
I convocati del Genoa per la Fiorentina: 7 indisponibili, non ci sono Balotelli e Bani
01 febbraio 2025 18:09
Genoa, Vazquez: 'Conosciamo bene Gudmundsson, ma può cambiare la partita con una giocata"
31 gennaio 2025 12:42
Italiano: "Questa partita il primo anno la perdevamo. Giovedì troppo importante, abbiamo bisogno di Firenze"
15 aprile 2024 21:22
Marelli: "Manca un rigore alla Fiorentina per tocco di braccio di Haps. È evidente dalle immagini"
15 aprile 2024 21:07
Ranieri si becca il giallo ingiustamente e si sfoga per l'arbitraggio: "Fate le cose al contrario"
15 aprile 2024 20:48
Dal Viola Park, Ballottaggio Faraoni-Kayode. A sinistra c'è Parisi. Nzola torna titolare con il Genoa?
13 aprile 2024 18:48
Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sull'esito di Fiorentina-Genoa: "è un 1 fisso, vinceranno i viola"
13 aprile 2024 14:54
Genoa, Martin: "Fiorentina? Buona squadra. All'andata abbiamo sofferto, ma ora vogliamo fare punti"
13 aprile 2024 13:05
Genoa, Retegui potrebbe tornare a disposizione di Gilardino in vista della Fiorentina
08 aprile 2024 22:21
PAGELLE VIOLA, BIRAGGIRO PER DUE VOLTE, BRAVO VLAHOVIC, SAPONARA E TORREIRA SHOW
17 gennaio 2022 22:40
Vlahovic entra in campo e chiede scusa ai tifosi per l'errore del cucchiaio su rigore, applausi
17 gennaio 2022 22:09
Rimborso ai tifosi viola per Fiorentina-Udinese, per Fiorentina-Genoa non vale l'abbonamento
14 gennaio 2022 11:50
Gol annullato a Bonaventua, Corriere dello Sport non è d'accordo: "Errore del Var, non di Doveri"
08 dicembre 2020 14:31
Maran: "Sofferto poco nel primo tempo, c'è tanta rabbia. Potevamo vincerla noi"
07 dicembre 2020 23:25
Prandelli: "Voglio rivedere il gol di Bonaventura, e su quello del Genoa forse Borja subisce fallo. Montiel..."
07 dicembre 2020 23:07
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC E BORJA DA HORROR. MILENKOVIC E DRAGOWSKI SALVANO LA BARACCA DI PRANDELLI
07 dicembre 2020 22:44
Pradè: "Manca il pubblico, i fischi svegliano. I colpevoli della situazione siamo io e la squadra"
07 dicembre 2020 20:46
Caceres a Sky: "Partita importante vedendo la classifica. E' un periodo dove non arrivano punti"
07 dicembre 2020 20:29
La formazione ufficiale della Fiorentina, 4-3-3. Pulgar e Callejon titolari
07 dicembre 2020 19:41
Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina. Era fallo su Milenkovic, errore mancata chiamata dal Var
26 gennaio 2020 06:27
I convocati del tecnico Nicola per il match contro la Fiorentina. Sono 24. La lista completa
24 gennaio 2020 14:56
Fiorentina-Genoa, sarà Orsato a dirigere il match del Franchi. Quarto uomo Irrati. Al Var..
23 gennaio 2020 13:33
(FOTO)"Un ricordo indelebile.."Così il massaggiatore Fagorzi ricorda l'infortunio di Rossi
05 gennaio 2020 21:21
(VIDEO) Lite radiofonica tra Brovarone e Guetta sulla regolarità della partita Fiorentina-Genoa
31 maggio 2019 15:49
Veretout: "Abbiamo sognato l’Europa e la coppa Italia, dopo i momenti difficili, abbiamo faticato per la salvezza"
27 maggio 2019 22:19
Nardella: "L'appello ai tifosi? Ha funzionato, avremo un Franchi pieno. Se fosse il caso, imparerò.."
26 maggio 2019 15:57
Dainelli: "Lo stadio pieno è la migliore risposta dei fiorentini. L'inizio del crollo.."
26 maggio 2019 01:49
Di Gennaro: "La notizia di Commisso caricherà la squadra. La cifra del closing.."
26 maggio 2019 01:20
Cagni: "Non credo che entrambe vorranno vincere. Per me il Genoa potrà fare risultato allo stadio Franchi"
24 maggio 2019 07:12
Da stasera la Fiorentina sarà in ritiro manca solamente l'ufficialità che uscira' a breve
23 maggio 2019 14:35
Maran: "Lotta salvezza serratissima, conteranno i valori. I viola non si aspettavano..
22 maggio 2019 23:04
De Magistris su Montella : "Siamo sicuri che la squadra lo segua? I tifosi hanno sopportato.."
22 maggio 2019 00:22
ACCV: "E’ il momento di sospendere qualsiasi cosa e di dare fattivamente tutto il nostro sostegno alla Fiorentina…"
20 maggio 2019 18:26
Sconcerti: "A Firenze litigano tutti da anni, forse adesso saranno contenti"
20 maggio 2019 11:27
Nardella: "Domenica dobbiamo essere tutti allo stadio. Da Della Valle, fino all'ultimo dei tifosi"
19 maggio 2019 19:01
Migliore: “Giocare contro Chiesa non è stato facile, non era scontato strappare il pareggio”
17 dicembre 2017 18:10
Probabile formazione, niente dubbi per i quotidiani: tornano cinque giocatori rispetto alla Coppa Italia...
17 dicembre 2017 10:10
Le statistiche della Gazzetta per Fiorentina-Genoa. Sarà una partita combattutissima, il motivo...
17 dicembre 2017 09:59
Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."
16 dicembre 2017 16:22
PAGELLE VIOLA: CHIESA-MANIA, TORNA ILICIC, KALINIC SEGNA, MA LA DIFESA...
29 gennaio 2017 16:56
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