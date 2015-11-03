Notizie Fiorentina Genoa Fiorentina

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Amoruso: "Vanoli ha chiuso la sua esperienza a Firenze, oggi una prestazione anche peggiore di Roma"

10 maggio 2026 17:12

De Rossi: "Vanoli è un amico ed ho tanta stima di lui, il futuro? Ho il rinnovo automatico per la salvezza"

08 maggio 2026 14:38

Precedenti Fiorentina-Genoa: Il Grifone non vince da 50 anni, nel 2019 lo 0-0 all'ultima salvò entrambe

08 maggio 2026 13:50

Mandragora: "Vogliamo mantenere la continuità nei risultati. Restiamo concentrati"

02 febbraio 2025 15:04

I convocati del Genoa per la Fiorentina: 7 indisponibili, non ci sono Balotelli e Bani

01 febbraio 2025 18:09

Genoa, Vazquez: 'Conosciamo bene Gudmundsson, ma può cambiare la partita con una giocata"

31 gennaio 2025 12:42

Italiano: "Questa partita il primo anno la perdevamo. Giovedì troppo importante, abbiamo bisogno di Firenze"

15 aprile 2024 21:22

Marelli: "Manca un rigore alla Fiorentina per tocco di braccio di Haps. È evidente dalle immagini"

15 aprile 2024 21:07

Ranieri si becca il giallo ingiustamente e si sfoga per l'arbitraggio: "Fate le cose al contrario"

15 aprile 2024 20:48

Dal Viola Park, Ballottaggio Faraoni-Kayode. A sinistra c'è Parisi. Nzola torna titolare con il Genoa?

13 aprile 2024 18:48

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sull'esito di Fiorentina-Genoa: "è un 1 fisso, vinceranno i viola"

13 aprile 2024 14:54

Genoa, Martin: "Fiorentina? Buona squadra. All'andata abbiamo sofferto, ma ora vogliamo fare punti"

13 aprile 2024 13:05

Genoa, Retegui potrebbe tornare a disposizione di Gilardino in vista della Fiorentina

08 aprile 2024 22:21

PAGELLE VIOLA, BIRAGGIRO PER DUE VOLTE, BRAVO VLAHOVIC, SAPONARA E TORREIRA SHOW

17 gennaio 2022 22:40

Vlahovic entra in campo e chiede scusa ai tifosi per l'errore del cucchiaio su rigore, applausi

17 gennaio 2022 22:09

Rimborso ai tifosi viola per Fiorentina-Udinese, per Fiorentina-Genoa non vale l'abbonamento

14 gennaio 2022 11:50

Gol annullato a Bonaventua, Corriere dello Sport non è d'accordo: "Errore del Var, non di Doveri"

08 dicembre 2020 14:31

Maran: "Sofferto poco nel primo tempo, c'è tanta rabbia. Potevamo vincerla noi"

07 dicembre 2020 23:25

Prandelli: "Voglio rivedere il gol di Bonaventura, e su quello del Genoa forse Borja subisce fallo. Montiel..."

07 dicembre 2020 23:07

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC E BORJA DA HORROR. MILENKOVIC E DRAGOWSKI SALVANO LA BARACCA DI PRANDELLI

07 dicembre 2020 22:44

Pradè: "Manca il pubblico, i fischi svegliano. I colpevoli della situazione siamo io e la squadra"

07 dicembre 2020 20:46

Caceres a Sky: "Partita importante vedendo la classifica. E' un periodo dove non arrivano punti"

07 dicembre 2020 20:29

La formazione ufficiale della Fiorentina, 4-3-3. Pulgar e Callejon titolari

07 dicembre 2020 19:41

Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina. Era fallo su Milenkovic, errore mancata chiamata dal Var

26 gennaio 2020 06:27

I convocati del tecnico Nicola per il match contro la Fiorentina. Sono 24. La lista completa

24 gennaio 2020 14:56

Fiorentina-Genoa, sarà Orsato a dirigere il match del Franchi. Quarto uomo Irrati. Al Var..

23 gennaio 2020 13:33

(FOTO)"Un ricordo indelebile.."Così il massaggiatore Fagorzi ricorda l'infortunio di Rossi

05 gennaio 2020 21:21

(VIDEO) Lite radiofonica tra Brovarone e Guetta sulla regolarità della partita Fiorentina-Genoa

31 maggio 2019 15:49

Veretout: "Abbiamo sognato l’Europa e la coppa Italia, dopo i momenti difficili, abbiamo faticato per la salvezza"

27 maggio 2019 22:19

Nardella: "L'appello ai tifosi? Ha funzionato, avremo un Franchi pieno. Se fosse il caso, imparerò.."

26 maggio 2019 15:57

Dainelli: "Lo stadio pieno è la migliore risposta dei fiorentini. L'inizio del crollo.."

26 maggio 2019 01:49

Di Gennaro: "La notizia di Commisso caricherà la squadra. La cifra del closing.."

26 maggio 2019 01:20

Cagni: "Non credo che entrambe vorranno vincere. Per me il Genoa potrà fare risultato allo stadio Franchi"

24 maggio 2019 07:12

Da stasera la Fiorentina sarà in ritiro manca solamente l'ufficialità che uscira' a breve

23 maggio 2019 14:35

Maran: "Lotta salvezza serratissima, conteranno i valori. I viola non si aspettavano..

22 maggio 2019 23:04

De Magistris su Montella : "Siamo sicuri che la squadra lo segua? I tifosi hanno sopportato.."

22 maggio 2019 00:22

ACCV: "E’ il momento di sospendere qualsiasi cosa e di dare fattivamente tutto il nostro sostegno alla Fiorentina…"

20 maggio 2019 18:26

Sconcerti: "A Firenze litigano tutti da anni, forse adesso saranno contenti"

20 maggio 2019 11:27

Nardella: "Domenica dobbiamo essere tutti allo stadio. Da Della Valle, fino all'ultimo dei tifosi"

19 maggio 2019 19:01

Migliore: “Giocare contro Chiesa non è stato facile, non era scontato strappare il pareggio”

17 dicembre 2017 18:10

Probabile formazione, niente dubbi per i quotidiani: tornano cinque giocatori rispetto alla Coppa Italia...

17 dicembre 2017 10:10

Le statistiche della Gazzetta per Fiorentina-Genoa. Sarà una partita combattutissima, il motivo...

17 dicembre 2017 09:59

Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."

16 dicembre 2017 16:22

PAGELLE VIOLA: CHIESA-MANIA, TORNA ILICIC, KALINIC SEGNA, MA LA DIFESA...

29 gennaio 2017 16:56

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