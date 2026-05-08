Precedenti Fiorentina-Genoa: Il Grifone non vince da 50 anni, nel 2019 lo 0-0 all'ultima salvò entrambe

Domenica la Fiorentina cerca gli ultimi punti per la salvezza

La sfida tra Fiorentina e Genoa tra le mura del "Franchi" rappresenta una delle statistiche più singolari e squilibrate del calcio italiano. Sebbene si affrontino due club storici, il capoluogo toscano è diventato per il Grifone un vero e proprio fortino inespugnabile: la vittoria del Genoa a Firenze manca infatti in Serie A dal lontano 27 marzo 1977, quando le reti di Damiani e Pruzzo firmarono l'1-2 finale. Da allora, per quasi cinquant'anni, i rossoblù hanno raccolto solo pareggi e sconfitte, rendendo questa trasferta un autentico tabù.

Il bilancio complessivo a Firenze sorride nettamente ai viola, che su oltre 50 confronti nella massima serie hanno ottenuto 31 vittorie, contro i soli 5 successi liguri e 21 pareggi. Questa egemonia interna ha radici lontane, toccando l'apice alla fine degli anni '50: nella stagione 1958/59, la Fiorentina inflisse al Genoa un umiliante 7-1, trascinata dalla classe di Kurt Hamrin e Miguel Montuori. Anche in epoca recente il trend non è cambiato: si ricorda in particolare il 6-0 della stagione 2021/22, una delle sconfitte più pesanti della storia moderna del club genovese.

Nonostante la supremazia statistica dei gigliati, non sono mancate sfide ad altissima tensione emotiva. Il capitolo più drammatico è senza dubbio lo 0-0 del maggio 2019: un'ultima giornata di campionato vissuta sul filo del rasoio, dove un pareggio "di nervi" permise a entrambe le squadre di festeggiare una sofferta salvezza, complice la contemporanea caduta dell'Empoli. Negli ultimi anni, il confronto si è riacceso grazie a scambi di mercato e incroci tecnici, come il passaggio di Albert Gudmundsson in viola o il ritorno da allenatore di Alberto Gilardino, ex bomber amatissimo dalla Fiesole. Oggi, Fiorentina-Genoa al Franchi resta un classico del nostro calcio: una sfida di nobile tradizione dove la Viola cerca di ribadire la propria legge e il Grifone insegue, ormai da mezzo secolo, l'impresa storica di sbancare Firenze.