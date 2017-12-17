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Probabile formazione, niente dubbi per i quotidiani: tornano cinque giocatori rispetto alla Coppa Italia...

Nessun dubbio sui quotidiani in edicola per quanto riguarda la probabile formazione della Fiorentina contro il Genoa. Pioli conferma il 4-3-3 e ripropone dal primo minuto tutti i titolarissimi, la sua...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2017 10:10
Probabile formazione, niente dubbi per i quotidiani: tornano cinque giocatori rispetto alla Coppa Italia... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Nessun dubbio sui quotidiani in edicola per quanto riguarda la probabile formazione della Fiorentina contro il Genoa. Pioli conferma il 4-3-3 e ripropone dal primo minuto tutti i titolarissimi, la sua Fiorentina.

A differenza di ciò che si è visto nella partita di coppa contro la Sampdoria in difesa tornano Sportiello e Laurini, confermati Pezzella, Astori e Biraghi. In mediana riecco Badelj con Benassi e Veretout. Davanti insieme a Chiesa rientrano Simeone e Thereau.

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