PAGELLE VIOLA, BIRAGGIRO PER DUE VOLTE, BRAVO VLAHOVIC, SAPONARA E TORREIRA SHOW

Fiorentina vince 6-0 e diverte in casa contro il Genoa, le pagelle della Fiorentina

TERRACCIANO 6 Serata di ordinaria amministrazione, non fa una parata ma tante giocate con i piedI, è il nuovo titolare?

ODRIOZOLA 7 Gol e una minaccia costante per la difesa del Genoa, in una serata in cui deve difendere poco e attaccare tanto il terzino spagnolo mostra tutte le sue qualità

MILENKOVIC 6.5 Destro come cliente non è il massimo, ma lui lo annulla sempre ed è preciso anche in fase di impostazione

IGOR 6.5 Non ha particolari problemi dalla sua parte, si gode la serata cercando di partecipare il più possibile alla manovra viola

BIRAGHI 8 Due punizioni perfette da distanza nemmeno cosi ravvicinata, la serata perfetta del capitano viola che nella manovra di attacco si trova a meraviglia con Saponara

TORREIRA 7 Perfetto direttore d’orchestra di una manovra meravigliosa. Segna anche di testa, incredibile ma vero. Standing ovation

BONAVENTURA 7 Segna e ricuce come al solito il gioco

MALEH 7 Una spina nel fianco costante nella difesa del Genoa, quando ha la palla può creare costantemente pericoli

NICO GONZALEZ 7 Uno dei migliori nel primo tempo dove quando ha la palla è sempre molto veloce e rapido nel fare la giocata, in netto miglioramento

SAPONARA 7 Un vero e proprio show quello di Saponara che probabilmente, insieme a quella contro il Milan, fa la migliore prestazione stagionale

IKONE 7 Entra, strappa e fa un assist perfetto a Torreira. Altro esordio, questa volta in casa, altro assist dopo quello a Maleh a Napoli

VLAHOVIC 7 Nella sua partita, sbaglia solo una cosa, il rigore, prima o poi doveva capitare e capita nella partita migliore per sbagliarlo. Poi segna e fa la sua solita partita da animale

DRAGOWSKI ACCOLTO CON AFFETTO DAI TIFOSI VIOLA