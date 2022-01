Dragowski entra in campo e i tifosi viola lo riempiono di sostegno e applausi dopo errori di Napoli

Bellissimo momento allo stadio Franchi al momento dell’ingresso in campo di Dragowski poco prima dell’inizio di Fiorentina-Genoa, il portiere polacco oggi è stato messo in panchina dopo gli errori di Napoli, al suo posto Italiano ha schierato Terracciano. Al momento dell’ingresso in campo del polacco i tifosi viola presenti lo hanno accolto con applausi e parole di sostegno e conforto, davvero una bella testimonianza d’affetto del pubblico viola.

