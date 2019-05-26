Nardella: "L'appello ai tifosi? Ha funzionato, avremo un Franchi pieno. Se fosse il caso, imparerò.."

Ecco le parole rilasciate dal sindaco di Firenze Dario Nardella, in uscita da un seggio elettorale in zona Firenze-sud: “I rapporti fra Firenze e gli Stati Uniti sono da sempre intensissimi, senza pen...

Ecco le parole rilasciate dal sindaco di Firenze Dario Nardella, in uscita da un seggio elettorale in zona Firenze-sud: “I rapporti fra Firenze e gli Stati Uniti sono da sempre intensissimi, senza pensare alle vicende del calcistiche. Abbiamo da noi diverse università americane, importanti aziende americane, e poi storicamente Firenze è sempre stata la città italiana più amata dagli americani. Questo per dire, non influirà sulle decisioni della proprietà attuale della Fiorentina. Se sto imparando l’americano? Per ora rimango sull’italiano visto che siamo la città di Dante, poi quando sarà, se sarà il caso, passeremo dall’italiano all’americano”. Il sindaco,si é poi espresso sulla gara decisiva di questa sera in programma al Franchi. “Sono un po' più preoccupato per la partita di stasera che per il voto - ha aggiunto Dario Nardella -. È molto difficile perché bisogna recuperare la lucidità e ci vuole tanta testa e tanto cuore stasera, però ho visto che l’appello ad andare tutti allo stadio ha funzionato perché il Franchi sarà tutto esaurito praticamente e la cosa mi fa molto piacere. I Della Valle? È un bene che siano qua”.

Fonte: Italpress