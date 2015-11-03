Notizie Nardella Intervista Fiorentina

Nardella: "Commisso si sente un gigliato. Spero che Chiesa colga la forza del nuovo corso.."
08 giugno 2019 14:22
Nardella: "L'appello ai tifosi? Ha funzionato, avremo un Franchi pieno. Se fosse il caso, imparerò.."
26 maggio 2019 15:57
Nardella: "Domenica dobbiamo essere tutti allo stadio. Da Della Valle, fino all'ultimo dei tifosi"
19 maggio 2019 19:01
Nardella:"Il 24 Aprile i tifosi viola a Bergamo col treno speciale. I dettagli della manovra.."
25 marzo 2019 22:25
Nardella: "Tifosi viola mortificati dalla vicenda-Atzori. Non doveva accadere, erano le due squadre..
18 marzo 2019 23:21
Archivio