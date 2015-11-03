Labaro Viola

Notizie Nardella Intervista Fiorentina

Nardella: "Commisso si sente un gigliato. Spero che Chiesa colga la forza del nuovo corso.."

08 giugno 2019 14:22

Nardella: "L'appello ai tifosi? Ha funzionato, avremo un Franchi pieno. Se fosse il caso, imparerò.."

26 maggio 2019 15:57

Nardella: "Domenica dobbiamo essere tutti allo stadio. Da Della Valle, fino all'ultimo dei tifosi"

19 maggio 2019 19:01

Nardella:"Il 24 Aprile i tifosi viola a Bergamo col treno speciale. I dettagli della manovra.."

25 marzo 2019 22:25

Nardella: "Tifosi viola mortificati dalla vicenda-Atzori. Non doveva accadere, erano le due squadre..

18 marzo 2019 23:21

Nardella: "Il nuovo stadio pronto nel 2023. Qui a Firenze il sindaco conta meno rispetto.."

07 marzo 2019 22:48

Archivio

Esplora l'archivio di Nardella Intervista

Sett. 23 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 10