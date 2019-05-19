Nardella: "Domenica dobbiamo essere tutti allo stadio. Da Della Valle, fino all'ultimo dei tifosi"

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, è intervenuto al termine del match che ha visto la Viola sconfitta al Tardini di Parma nel corso del Pentasport del dopogara, in onda su Radio Bruno Toscana. Ecco...

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, è intervenuto al termine del match che ha visto la Viola sconfitta al Tardini di Parma nel corso del Pentasport del dopogara, in onda su Radio Bruno Toscana. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni:

“Nessuno avrebbe mai immaginato di trovarsi a 90' dal termine del campionato con questa situazione di incertezza. Mi sento di dire a tutti i tifosi della Fiorentina ed alla città tutta, di interrompere le polemiche fino alla gara col Genoa. Serve trasmettere tutti quanti quell'energia che spinga questa squadra fino allultimo sprint. Invito tutti ad essere tutti al Franchi, da Della Valle fino all’ ultimo dei tifosi. Dobbiamo avere in testa il bene di Firenze per aiutare la Fiorentina ad uscire da questa situazione sportivamente drammatica. Testa fredda e cuore caldo, sono cosciente della rabbia e la voglia di polemica, ma dobbiamo stare vicini a questa squadra.”