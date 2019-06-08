Nardella: "Commisso si sente un gigliato. Spero che Chiesa colga la forza del nuovo corso.."

Le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto ai microfoni dell'emittente Skysport. Ecco le sue parole al termine del giorno delle presentazioni ufficiali del nuovo proprietario della F...

Le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto ai microfoni dell'emittente Skysport. Ecco le sue parole al termine del giorno delle presentazioni ufficiali del nuovo proprietario della Fiorentina:

"Il presidente Rocco direi che ci ha travolti ed emozionati con la sua passione, è una persona che ti coinvolge assolutamente. È stato sincero ed umile nel dire di non conoscere tutti i dettagli del calcio italiano ma è sicuramente già dentro il mondo del pallone, non è un neofita del mondo del pallone. Quando ha detto che si sente già gigliato è stato il top. Lo stadio resta un argomento fondamentale, ma per il momento diamogli il tempo necessario per dedicarsi alla costruzione della nuova società e della squadra. Chiesa? E’ legato alla città, mi auguro che per l’amore che prova verso Firenze colga l’importanza del nuovo corso e decida insieme a Commisso di continuare in viola".