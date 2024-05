Italiano cambia tutto per non cambiare nulla, Biraghi guida l’assalto al Club Brugge

Domani alle 21 va in scena la semifinale d’andata di Conference League. Italiano è pronto a cambiare quasi completamente l’11 titolare proposto nell’ultima di campionato. Rispetto alla formazione che ha stravinto in campionato contro il Sassuolo, rientrano infatti tutti i ‘titolari’ con Belotti riferimento avanzato e la conferma sull’esterno per Sottil, dopo l’ottima prova in campionato. In difesa rientra capitan Biraghi, ballottaggio al centro Martinez Quarta–Ranieri. Hayen con il 4-3-3 e la punta di diamante Thiago al centro dell’attacco: ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Club Brugge:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, Meijer; Onyedika, Vetlesen, Vanaken; Skoras, Thiago, Jutgla. All. Hayen

Lo riporta sport.sky.it

