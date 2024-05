Brighton, il mago De Zerbi non basta più, cifra folle per prendere il medico del Francoforte

Il Brighton ha ingaggiato un nuovo medico sociale per la prossima stagione. Si tratta del Dr. Florian Pfab che dopo cinque anni lascia l’Eintracht Francoforte per trasferirsi nel club inglese a partire dal prossimo 1 luglio 2024. Il Brighton pur di assicurarsi le sue prestazione ha sborsato ben 250mila euro ai tedeschi per prendere uno dei medici sportivi più prestigiosi della Germania. Il Francoforte è infatti da anni una delle squadre con meno infortuni muscolari della Bundesliga. Pfab è infatti considerato una sorta di guru nella prevenzione di infortuni. Pfab è infatti specializzato nella prevenzione e nella cura dei problemi muscolari. Dal 2019 infatti l’Eintracht è risultata come la squadra che ha subito il numero più basso di infortuni. Ecco perché, dopo una stagione tormentata dai guai fisici e muscolari, il Brighton ha pensato bene di cautelarsi alla fonte. In questa stagione infatti De Zerbi ha sempre avuto la rosa a mezzo servizio proprio a causa dei tanti infortuni che hanno decimato la squadra inglese protagonista di un’ottima prima parte di campionato.

Lo riporta fanpage.it

We are pleased to announce the forthcoming appointments of Professor Doctor Florian Pfab as the club’s new head of medicine and Doctor Gary Walker as our new head of performance.

Both will start their new roles with us in the summer, ahead of pre-season for the 24/25 season. 🤝

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 30, 2024