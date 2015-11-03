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Notizie Eintracht Francoforte Fiorentina

TMW rivela: "La Fiorentina segue Hugo Larsson, centrocampista classe 2004 dell'Eintracht Francoforte"

03 luglio 2025 20:27

Brighton, il mago De Zerbi non basta più, cifra folle per prendere il medico del Francoforte

01 maggio 2024 22:20

TMW, Sottil potrebbe lasciare la Fiorentina. Su di lui ci sono Brentford e Eintracht Francoforte

11 agosto 2023 12:31

Fiorentina è testa di serie ai playoff Conference: Basilea fuori ai preliminari. Evitate Aston Villa ed Eintracht

03 agosto 2023 17:56

Kostic alla Lazio saltato perchè il club laziale ha dimenticato la K nella mail, indirizzo sbagliato

01 settembre 2021 18:55

TMW, Ranieri nel mirino dell'Eintracht Francoforte. In Italia su di lui Venezia e Salernitana

16 luglio 2021 23:28

Repubblica, tutti pazzi per Kouamé ma la Fiorentina ha bloccato la sua cessione: serve un sostituto

10 gennaio 2021 08:15

Dalla Germania rivelano le cifre di Rebic al Milan, alla Fiorentina solo 2,5 milioni

27 novembre 2020 14:11

Ds Francoforte sull'affare Rebic: "Abbiamo trovato la soluzione adeguata al periodo economicamente duro"

14 settembre 2020 14:10

Milan e Eintracht imbrogliano la Fiorentina per Rebic, incasso zero viola

12 settembre 2020 01:16

Gazzetta, Rebic, Milan-Eintracht affare in dirittura d'arrivo e la Fiorentina è pronta a far cassa

11 settembre 2020 09:03

Gazzetta, la Fiorentina frena il riscatto di Rebic. Il Milan studia una soluzione diversa con l'Eintracht

20 luglio 2020 12:02

Tuttosport, per Rebic il problema tra il Milan e l'Eintracht si chiama Fiorentina perchè ha il 50% sulla rivendita

10 luglio 2020 09:44

Gazzetta, il Milan vuole acquistare Rebic, 25 milioni non bastano, la Fiorentina attende l'incasso

01 luglio 2020 10:29

Tuttosport, La strategia che il Milan studia per Rebic può beffare la Fiorentina

31 marzo 2020 17:31

Voci francesi, Fiorentina in pressing per Celik del Lille. Su di lui c'è anche l'Eintracht Francoforte

12 dicembre 2019 14:22

L'Eintracht non ha accettato l'offerta dell'Inter di 30 milioni di euro per Rebic. La viola...

26 giugno 2019 13:39

Il Bayern Monaco oltre a Chiesa, vuole acquistare Ante Rebic del Francoforte...

08 maggio 2019 19:24

Eintracht, Ante Rebic distorsione al ginocchio: salterà la gara con l'Inter

05 marzo 2019 21:31

La Fiorentina ha il 50% sulla vendita di Rebic? l’Eintracht offre soldi per annullare l'accordo

18 gennaio 2019 12:48

VIDEO, Vergogna Lazio, tifosi aggrediscono carabiniere per aver difeso un tifoso tedesco a terra

16 dicembre 2018 11:52

La Nazione, Rebic potrebbe portare 15mln. La Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita

21 luglio 2018 08:54

Corriere Fiorentino, se l'Eintracht cede Rebic la Fiorentina incasserà il 30%. I tedeschi chiedono 40 milioni

19 giugno 2018 09:00

Rebic, la Fiorentina si sfrega le mani grazie alla percentuale sulla futura vendita

07 giugno 2018 15:40

Ricordate Rebic? Il giocatore dato via dai viola adesso vale 40 milioni

07 giugno 2018 15:08

Rebic: "Cara Fiorentina, non voglio più tornare in Italia, voglio restare a giocare in Germania"

14 novembre 2016 16:43

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