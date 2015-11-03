Notizie Eintracht Francoforte Fiorentina

TMW rivela: "La Fiorentina segue Hugo Larsson, centrocampista classe 2004 dell'Eintracht Francoforte"
03 luglio 2025 20:27
Brighton, il mago De Zerbi non basta più, cifra folle per prendere il medico del Francoforte
01 maggio 2024 22:20
TMW, Sottil potrebbe lasciare la Fiorentina. Su di lui ci sono Brentford e Eintracht Francoforte
11 agosto 2023 12:31
Fiorentina è testa di serie ai playoff Conference: Basilea fuori ai preliminari. Evitate Aston Villa ed Eintracht
03 agosto 2023 17:56
Kostic alla Lazio saltato perchè il club laziale ha dimenticato la K nella mail, indirizzo sbagliato
01 settembre 2021 18:55
TMW, Ranieri nel mirino dell'Eintracht Francoforte. In Italia su di lui Venezia e Salernitana
16 luglio 2021 23:28
Repubblica, tutti pazzi per Kouamé ma la Fiorentina ha bloccato la sua cessione: serve un sostituto
10 gennaio 2021 08:15
Dalla Germania rivelano le cifre di Rebic al Milan, alla Fiorentina solo 2,5 milioni
27 novembre 2020 14:11
Ds Francoforte sull'affare Rebic: "Abbiamo trovato la soluzione adeguata al periodo economicamente duro"
14 settembre 2020 14:10
Milan e Eintracht imbrogliano la Fiorentina per Rebic, incasso zero viola
12 settembre 2020 01:16
Gazzetta, Rebic, Milan-Eintracht affare in dirittura d'arrivo e la Fiorentina è pronta a far cassa
11 settembre 2020 09:03
Gazzetta, la Fiorentina frena il riscatto di Rebic. Il Milan studia una soluzione diversa con l'Eintracht
20 luglio 2020 12:02
Tuttosport, per Rebic il problema tra il Milan e l'Eintracht si chiama Fiorentina perchè ha il 50% sulla rivendita
10 luglio 2020 09:44
Gazzetta, il Milan vuole acquistare Rebic, 25 milioni non bastano, la Fiorentina attende l'incasso
01 luglio 2020 10:29
Tuttosport, La strategia che il Milan studia per Rebic può beffare la Fiorentina
31 marzo 2020 17:31
Voci francesi, Fiorentina in pressing per Celik del Lille. Su di lui c'è anche l'Eintracht Francoforte
12 dicembre 2019 14:22
L'Eintracht non ha accettato l'offerta dell'Inter di 30 milioni di euro per Rebic. La viola...
26 giugno 2019 13:39
Il Bayern Monaco oltre a Chiesa, vuole acquistare Ante Rebic del Francoforte...
08 maggio 2019 19:24
Eintracht, Ante Rebic distorsione al ginocchio: salterà la gara con l'Inter
05 marzo 2019 21:31
La Fiorentina ha il 50% sulla vendita di Rebic? l’Eintracht offre soldi per annullare l'accordo
18 gennaio 2019 12:48
VIDEO, Vergogna Lazio, tifosi aggrediscono carabiniere per aver difeso un tifoso tedesco a terra
16 dicembre 2018 11:52
La Nazione, Rebic potrebbe portare 15mln. La Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita
21 luglio 2018 08:54
Corriere Fiorentino, se l'Eintracht cede Rebic la Fiorentina incasserà il 30%. I tedeschi chiedono 40 milioni
19 giugno 2018 09:00
Rebic, la Fiorentina si sfrega le mani grazie alla percentuale sulla futura vendita
07 giugno 2018 15:40
Ricordate Rebic? Il giocatore dato via dai viola adesso vale 40 milioni
07 giugno 2018 15:08
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