Rebic, la Fiorentina si sfrega le mani grazie alla percentuale sulla futura vendita
Pochi minuti fa vi abbiamo parlato del rimpianto viola per una possibile cessione di Rebic a 40 milioni. cliccaqui La realtà tuttavia è ben diversa. La Fiorentina si era riservata il 50% del prez...
A cura di Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 15:40
Pochi minuti fa vi abbiamo parlato del rimpianto viola per una possibile cessione di Rebic a 40 milioni. cliccaqui
La realtà tuttavia è ben diversa. La Fiorentina si era riservata il 50% del prezzo della futura rivendita del giocatore. Dunque se il giocatore sarà ceduto per 40 milioni di euro come pare, la Fiorentina avrà un'entrata di 20 milioni di euro.
clicca qui per vederei dettagli sulla cessione
Lorenzo Bigiotti