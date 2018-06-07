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Rebic, la Fiorentina si sfrega le mani grazie alla percentuale sulla futura vendita

Pochi minuti fa vi abbiamo parlato del rimpianto viola per una possibile cessione di Rebic a 40 milioni.  cliccaqui     La realtà tuttavia è ben diversa. La Fiorentina si era riservata il 50% del prez...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 15:40
Rebic, la Fiorentina si sfrega le mani grazie alla percentuale sulla futura vendita -
Calciomercato
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Eintracht Francoforte
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Pochi minuti fa vi abbiamo parlato del rimpianto viola per una possibile cessione di Rebic a 40 milioni.  cliccaqui     

La realtà tuttavia è ben diversa. La Fiorentina si era riservata il 50% del prezzo della futura rivendita del giocatore. Dunque se il giocatore sarà ceduto per 40 milioni di euro come pare, la Fiorentina avrà un'entrata di 20 milioni di euro.

clicca qui per vederei dettagli sulla cessione

Lorenzo Bigiotti

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