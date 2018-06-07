Rebic, la Fiorentina si sfrega le mani grazie alla percentuale sulla futura vendita

Pochi minuti fa vi abbiamo parlato del rimpianto viola per una possibile cessione di Rebic a 40 milioni. cliccaqui La realtà tuttavia è ben diversa. La Fiorentina si era riservata il 50% del prez...

A cura di Redazione Labaroviola 07 giugno 2018 15:40

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