Ricordate Rebic? Il giocatore dato via dai viola adesso vale 40 milioni

Secondo la Bild, l’Eintracht Francoforte ha valutato Rebic 40 milioni, e non sarebbe propenso a privarsene. Il club, infatti, avrebbe serie intenzioni di trattenere l’attaccante croato ex Fiorentina,...

Secondo la Bild, l’Eintracht Francoforte ha valutato Rebic 40 milioni, e non sarebbe propenso a privarsene. Il club, infatti, avrebbe serie intenzioni di trattenere l’attaccante croato ex Fiorentina, a meno di un offerta molto importante. Con una proposto da 40 milioni di euro in su, l’Eintracht sarebbe sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative. Lo stesso giocatore, fa sapere la fonte tedesca, ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione, senza esporsi sul suo futuro: “Sicuramente vogliamo far bene nel gruppo di Europa League e abbiamo una responsabilità importante per il campionato“.

Foto: Eintracht Francoforte Twitter

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