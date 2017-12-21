Cessione Rebic: la Fiorentina incasserà 2 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita
Il 1 Luglio del 2018 nelle casse viola giungeranno 2 milioni di euro per la cessione all'Eintracht di Francoforte del calciatore croato Ante Rebic che si lega al club tedesco fino al 2021. Inoltre la...
Il 1 Luglio del 2018 nelle casse viola giungeranno 2 milioni di euro per la cessione all'Eintracht di Francoforte del calciatore croato Ante Rebic che si lega al club tedesco fino al 2021. Inoltre la Fiorentina percepirà il 50% del ricavato su una futura rivendita. Il tutto è scattato in via automatico visto il raggiungimento delle presenze precedentemente prefissate sul contratto.
La cifra che verrà incassata a Luglio potrebbe già essere inserita nel budget per il mercato di Gennaio dove, la Fiorentina potrebbe acquistare un centrocampista ed un terzino sinistro.