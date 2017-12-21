Bernardeschi: "Orgoglioso del mio cammino, bello fare il trequartista della Juventus. Tra giocatori forti ti diverti..."

Nel postgara tra Juventus e Genoa giocatasi ieri sera e vinta dalla squadra bianconera è intervenuto Federico Bernardeschi ex viola:“Quando ti trovi a giocare tra tanti giocatori forti con cui puoi di...

Nel postgara tra Juventus e Genoa giocatasi ieri sera e vinta dalla squadra bianconera è intervenuto Federico Bernardeschi ex viola:

“Quando ti trovi a giocare tra tanti giocatori forti con cui puoi dialogare, ti diverti. E’ bello fare il trequartista della Juventus. A livello fisico e mentale mi sento cresciuto e sono orgoglioso del cammino che sto facendo. Devo continuare a fare sacrifici allenandomi al meglio tutti i gironi per farmi trovare sempre pronto”.