Bernardeschi: "Orgoglioso del mio cammino, bello fare il trequartista della Juventus. Tra giocatori forti ti diverti..."
Nel postgara tra Juventus e Genoa giocatasi ieri sera e vinta dalla squadra bianconera è intervenuto Federico Bernardeschi ex viola:“Quando ti trovi a giocare tra tanti giocatori forti con cui puoi di...
A cura di Redazione Labaroviola
21 dicembre 2017 13:20
Nel postgara tra Juventus e Genoa giocatasi ieri sera e vinta dalla squadra bianconera è intervenuto Federico Bernardeschi ex viola:
“Quando ti trovi a giocare tra tanti giocatori forti con cui puoi dialogare, ti diverti. E’ bello fare il trequartista della Juventus. A livello fisico e mentale mi sento cresciuto e sono orgoglioso del cammino che sto facendo. Devo continuare a fare sacrifici allenandomi al meglio tutti i gironi per farmi trovare sempre pronto”.