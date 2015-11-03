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Notizie Federico Bernardeschi Fiorentina

Sentite Italiano: “L’infortunio di Bernardeschi è colpa mia. Volevo che prendesse il tributo dei tifosi”

20 aprile 2026 11:06

“È il numero 10 che va alla Juve”: il ritorno di Bernardeschi a Firenze, da eroe annunciato a traditore

26 ottobre 2025 14:53

Bernardeschi torna sull'esperienza alla Fiorentina: "Toni mi ha aiutato a crescere, dava tanti consigli"

28 novembre 2023 18:58

Il declino di Bernardeschi in MLS: ultimo con il Toronto e fuori rosa dopo rivolta contro allenatore

27 maggio 2023 14:24

Bernardeschi: "Orgoglioso del mio cammino, bello fare il trequartista della Juventus. Tra giocatori forti ti diverti..."

21 dicembre 2017 13:20

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