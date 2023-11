Bernardeschi torna sull’esperienza alla Fiorentina: “Toni mi ha aiutato a crescere, dava tanti consigli”

Ospite degli studi di DAZN, l’ex fantasista di Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi, attualmente in forza ai canadesi del Toronto FC, svela di aver visto i dirigenti bianconeri dopo la gara pareggiata domenica sera con l’Inter: “Questa mattina (ieri, ndr) ho fatto visita alla Juventus per salutare Allegri, tutta la squadra e i dirigenti. Lo avevo fatto anche l’anno scorso, non abbiamo parlato di mercato. Domenica ero allo stadio a vedere la partita con l’Inter, mi ha fatto piacere rivedere alcuni ex compagni e assistere all’allenamento”.

Sull’ipotesi Bologna, circolata in particolare in estate: “Essere allenato da Thiago Motta mi farebbe piacere, in Canada comunque si vive bene. Tornare alla Juve? Ripeto, non c’è niente, sono tornato solo a salutare e visitare i miei vecchi compagni”.

Sull’esperienza alla Fiorentina: “Quando arrivai alla Prima Squadra della Fiorentina, Luca Toni mi disse: “Sono campione del mondo ma vado in bagno come te”, per dire che era molto scherzoso con tutti. Mi dava tanti consigli, mi ha aiutato tanto a crescere”. Lo riporta TMW.

L’OPINIONE DELL’EX ALLENATORE SUL MOMENTO DELLA FIORENTINA