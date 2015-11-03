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Notizie Luca Toni Fiorentina

Toni: “Spero che Vanoli metta un po’ di giovani. Le squadre vogliono arrivare più su in classifica”

28 aprile 2026 19:03

Sabatini esplode contro Toni e Viviano: “Vi attaccherei al muro, basta con Firenze piazza difficile”

22 aprile 2026 00:00

Prandelli: "Con Toni ho adottato un gioco per valorizzarlo, a Vlahovic gli ho insegnato a fare l'attaccante"

24 marzo 2026 22:27

Corvino: "Firenze era nel mio destino, Toni il mio primo acquisto importante e vinse la Scarpa d'Oro"

20 marzo 2026 21:38

Toni: "Non c'è confronto tra Goretti e Paratici. Fabio sarà in grado di farsi sentire nello spogliatoio"

14 gennaio 2026 15:56

Toni: “Fossi nella Roma, a gennaio andrei a prendere Kean alla Fiorentina: può essere il profilo giusto”

29 dicembre 2025 10:14

Toni non si risparmia: "Peggior mercato del 2025. Quest'anno è troppo brutto, come voto è uno zero"

23 dicembre 2025 18:15

Toni: “Cambi allenatore ma i risultati sono gli stessi, il problema principale è la squadra”

15 dicembre 2025 10:15

Toni: "Reginaldo lo amavo. Chiedevo al mister di farlo giocare sempre. Mi sono divertito con lui"

19 aprile 2025 16:37

Kean secondo attaccante al primo anno ad aver segnato almeno 15 gol dopo 23 giornate dietro a Toni

08 febbraio 2025 15:57

Toni scherza con Guardiola: "Hai rovinato il calcio. Col falso nueve non mi hai fatto trovare squadra per quattro anni"

16 ottobre 2024 16:39

Toni suona la carica: "Ora conta solo alzare la coppa. I ragazzi sanno che c'è un popolo pronto a festeggiare"

27 maggio 2024 18:50

Bernardeschi torna sull'esperienza alla Fiorentina: "Toni mi ha aiutato a crescere, dava tanti consigli"

28 novembre 2023 18:58

Toni: "Commisso deve essere agevolato per fare lo stadio. Fortuna avere un Presidente che investe"

28 agosto 2023 20:09

Toni: "Occhio alla Fiorentina in Conference. E non lo dico solo per questione di cuore. Tris possibile"

22 aprile 2023 10:18

Toni: “Fiorentina non corretta con Ribery, non lo ha chiamato nessuno. Qualcuno provveda”

30 giugno 2021 12:53

Teotino contro Iachini: "Il problema della Fiorentina è l'allenatore non all'altezza" e Toni annuisce...

04 ottobre 2020 19:28

Dainelli: "Ribery? E' molto simile a Toni. Luca sembrava scoordinato, ma arrivava sempre primo sulla palla"

20 aprile 2020 22:31

Corvino: "Toni il mio capolavoro. Secondo ciclo alla Fiorentina fatto passare da fallimento.."

08 aprile 2020 17:23

Toni crea raccolta fondi per la Croce Rossa con i campioni del Mondo 2006 per contrastare il Coronavirus

17 marzo 2020 12:46

Luca Toni e Sandro Mencucci insieme a Coverciano per un evento dedicato al calcio femminile

22 novembre 2017 13:38

Anche Luca Toni e il sindaco Nardella in tribuna per assistere a Fiorentina-Torino

25 ottobre 2017 20:42

Toni, Superchi e Montuori in Hall Of Fame, domani l'evento ore 20.30. Gli altri sono...

24 novembre 2016 13:46

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