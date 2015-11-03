Notizie Luca Toni Fiorentina

Toni: “Spero che Vanoli metta un po’ di giovani. Le squadre vogliono arrivare più su in classifica”
28 aprile 2026 19:03
Sabatini esplode contro Toni e Viviano: “Vi attaccherei al muro, basta con Firenze piazza difficile”
22 aprile 2026 00:00
Prandelli: "Con Toni ho adottato un gioco per valorizzarlo, a Vlahovic gli ho insegnato a fare l'attaccante"
24 marzo 2026 22:27
Corvino: "Firenze era nel mio destino, Toni il mio primo acquisto importante e vinse la Scarpa d'Oro"
20 marzo 2026 21:38
Toni: "Non c'è confronto tra Goretti e Paratici. Fabio sarà in grado di farsi sentire nello spogliatoio"
14 gennaio 2026 15:56
Toni: “Fossi nella Roma, a gennaio andrei a prendere Kean alla Fiorentina: può essere il profilo giusto”
29 dicembre 2025 10:14
Toni non si risparmia: "Peggior mercato del 2025. Quest'anno è troppo brutto, come voto è uno zero"
23 dicembre 2025 18:15
Toni: “Cambi allenatore ma i risultati sono gli stessi, il problema principale è la squadra”
15 dicembre 2025 10:15
Toni: "Reginaldo lo amavo. Chiedevo al mister di farlo giocare sempre. Mi sono divertito con lui"
19 aprile 2025 16:37
Kean secondo attaccante al primo anno ad aver segnato almeno 15 gol dopo 23 giornate dietro a Toni
08 febbraio 2025 15:57
Toni scherza con Guardiola: "Hai rovinato il calcio. Col falso nueve non mi hai fatto trovare squadra per quattro anni"
16 ottobre 2024 16:39
Toni suona la carica: "Ora conta solo alzare la coppa. I ragazzi sanno che c'è un popolo pronto a festeggiare"
27 maggio 2024 18:50
Bernardeschi torna sull'esperienza alla Fiorentina: "Toni mi ha aiutato a crescere, dava tanti consigli"
28 novembre 2023 18:58
Toni: "Commisso deve essere agevolato per fare lo stadio. Fortuna avere un Presidente che investe"
28 agosto 2023 20:09
Toni: "Occhio alla Fiorentina in Conference. E non lo dico solo per questione di cuore. Tris possibile"
22 aprile 2023 10:18
Toni: “Fiorentina non corretta con Ribery, non lo ha chiamato nessuno. Qualcuno provveda”
30 giugno 2021 12:53
Teotino contro Iachini: "Il problema della Fiorentina è l'allenatore non all'altezza" e Toni annuisce...
04 ottobre 2020 19:28
Dainelli: "Ribery? E' molto simile a Toni. Luca sembrava scoordinato, ma arrivava sempre primo sulla palla"
20 aprile 2020 22:31
Corvino: "Toni il mio capolavoro. Secondo ciclo alla Fiorentina fatto passare da fallimento.."
08 aprile 2020 17:23
Toni crea raccolta fondi per la Croce Rossa con i campioni del Mondo 2006 per contrastare il Coronavirus
17 marzo 2020 12:46
Luca Toni e Sandro Mencucci insieme a Coverciano per un evento dedicato al calcio femminile
22 novembre 2017 13:38
Anche Luca Toni e il sindaco Nardella in tribuna per assistere a Fiorentina-Torino
25 ottobre 2017 20:42
Toni, Superchi e Montuori in Hall Of Fame, domani l'evento ore 20.30. Gli altri sono...
24 novembre 2016 13:46
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