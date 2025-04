Toni: “Reginaldo lo amavo. Chiedevo al mister di farlo giocare sempre. Mi sono divertito con lui”

Durante il programma RadioGoal è intervenuto il campione del mondo con l’Italia del 2006, Luca Toni, ex calciatore tra le altre di Palermo, Fiorentina e Bayern Monaco, ospite negli studi di Kiss Kiss Napoli. L’ex bomber si è soffermato sulla corsa scudetto e sul Napoli, partendo però dai suoi trascorsi da calciatore.

“C’era un calciatore che amavo quando giocavo alla Fiorentina, Reginaldo perché faceva i cross, mi sono divertito molto con lui, mi serviva gli assist e chiedevo al mister di farlo giocare sempre. L’attaccante azzurro Lukaku? Riesce a dare peso, forza all’attacco e riesce a far giocare bene la squadra. Lukaku si porta via uno, due difensori e crea spazi per McTominay ed Anguissa”. Ha evidenziato l’ex attaccante.

Sull’allenatore del Napoli: “Conte è un vincente, un allenatore che ha portato il Napoli alla possibilità di rivincere lo scudetto, però adesso l’Inter deve sbagliare qualcosa, deve fare qualche passo falso. Conte deve essere bravo a far capire ai suoi giocatori che devono farsi trovare pronti nel caso i nerazzurri dovessero inciampare. L’Inter parte in vantaggio contro il Bayern però al momento do il 50% di possibilità ai nerazzurri”. Ha concluso l’ex attaccante viola.