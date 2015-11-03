Notizie Reginaldo Fiorentina

Reginaldo: "Kean è in condizioni splendide. La Fiorentina è una squadra attrezzata, sarà dura per il Napoli"
13 settembre 2025 15:56
Reginaldo racconta: "Alla Fiorentina ho giocato con campioni come Toni e Mutu, Prandelli un maestro"
11 settembre 2025 20:11
Reginaldo: "Kean resti a Firenze, altrove può non giocare. Ai miei tempi la A era piena di fenomeni"
30 giugno 2025 22:59
Reginaldo: "Se fossi in Kean non ci penserei due volte a restare alla Fiorentina, qui si è rilanciato davvero"
29 aprile 2025 14:17
Toni: "Reginaldo lo amavo. Chiedevo al mister di farlo giocare sempre. Mi sono divertito con lui"
19 aprile 2025 16:37
Reginaldo: "La Fiorentina mi è rimasta nel cuore. Spero che i viola continuino a contare su Dodo"
12 aprile 2025 16:49
Reginaldo: "A Firenze conobbi Toni che era sempre alla mano nonostante fosse ricco e famoso"
19 gennaio 2025 11:56
Reginaldo: "Non so se Luiz Henrique vale i soldi del cartellino deciso dal Botafogo"
08 gennaio 2025 14:22
Reginaldo: "Nella Fiorentina corrono tutti per il compagno. Un vice Kean può far bene a lui ed alla squadra"
28 novembre 2024 19:32
Sentite Reginaldo: "Kean deve ringraziare la Juventus se è riuscito ad arrivare a questo livello"
14 novembre 2024 22:33
Reginaldo: "Kean straordinario, ma anche Mandragora è una presenza preziosa per la Fiorentina"
13 novembre 2024 14:20
Reginaldo sulla stagione viola: "Nico inutile tenerlo se vuole andare via. Kean con Palladino può esaltarsi. Gudmundsson ha tecnica ed estro
14 agosto 2024 14:33
Reginaldo: "Vedete il Napoli senza Spalletti, la Fiorentina rischia la stessa cosa senza Italiano"
11 maggio 2024 13:41
Reginaldo consiglia: "Fiorentina non deve vendere Igor, è forte. Dodò aveva solo bisogno di tempo"
04 luglio 2023 19:31
Reginaldo striglia Nico: "Non puoi andare in discoteca dopo aver perso, devi capire i momenti"
14 febbraio 2023 15:00
Reginaldo: "La Fiorentina di Italiano gioca meglio di quella di Prandelli ma noi avevamo Toni e Mutu"
14 febbraio 2023 13:24
Retroscena Reginaldo: "Fui venduto alla Fiorentina senza saperlo. Litigai anche col Treviso"
11 novembre 2022 17:54
Reginaldo: "Pensavo di non fare nemmeno un minuto alla Fiorentina invece è stato l'anno migliore"
07 febbraio 2022 03:39
Reginaldo: "Quando arrivai alla Fiorentina trovai tanti campioni. Prandelli era un martello tranquillo"
27 maggio 2020 22:35
Frey: "Torno nel calcio solo per la Fiorentina!" Su Reginaldo: "Camminava su tre gambe.."
31 marzo 2020 18:51
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