Reginaldo striglia Nico: “Non puoi andare in discoteca dopo aver perso, devi capire i momenti”

Riguardo la notizia di Nico Gonzalez e Igor in discoteca dopo la partita contro la Juventus, ha commentato a Radio Bruno questo l’ex giocatore della Fiorentina Reginaldo, questo il suo pensiero:

“C’è un momento per tutto, non è il momento di fare una cosa del genere. Quando io sono stato alla Fiorentina, abbiamo perso le prime due partite e ci hanno chiuso nello spogliatoio. Per una questione di rispetto verso i tifosi era giusto stare a casa in certi momenti, io non lo avrei fatto”

