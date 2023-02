Freitas: “Il punto debole del Braga è che i giocatori centrali sono lenti. La Fiorentina deve attaccare li”

Carlos Freitas, ex direttore sportivo portoghese della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno e raccontato il Braga, prossimo avversario della squadra viola:

“Il punto forte del Braga è il collettivo, marcia alla grande, hanno venduto il centravanti al Marsiglia per 32 milioni di euro ma non hanno perso nulla. Il punto debole sono i due difensori centrali, non sono veloci e la Fiorentina può metterli in difficoltà, stesso si può dire per il centrocampista che gioca davanti la difesa, bravo tecnicamente ma un pò lento questo è il loro difetto, vanno attaccati centralmente.

Quando una squadra non è abituata a giocare 3 partite alla settimana non è facile, ci sono giocatori di qualità nella Fiorentina e l’allenatore ha dimostrato di essere preparato, ho visto la partita contro la Juventus e la Fiorentina non ha fatto peggio della Juventus, ci sono stagioni cosi, serve un po di fortuna, la qualità c’è e l’allenatore non va messa in discussione. Il Braga è la squadra che è cresciuta di più negli ultimi anni, ha battuto il Benfica per 3-0, contro lo Sporting ha perso 5-0 per due volte e questo è stato un calo allucinante

