Notizie Freitas Fiorentina

Freitas: “Non credo che Pioli abbia scelto molti dei giocatori, lui si sta adattando”
30 ottobre 2025 15:43
Freitas: "Pioli alla Fiorentina è la scelta giusta. Biraghi ha sempre onorato la maglia della Fiorentina"
11 giugno 2025 22:01
Freitas: "Si risolvano presto i problemi per programmare il futuro. Richardson è come Hancko"
31 maggio 2025 17:23
7 anni fa la scomparsa di Astori, il ricordo di Freitas: "Una vita interrotta troppo presto. Per sempre Davide"
04 marzo 2025 13:39
Freitas: "Palladino è garanzia di qualità, lo ha dimostrato. A Pongracic va dato tempo"
17 ottobre 2024 23:27
Freitas: "La Fiorentina mi incuriosisce, però prima di dare giudizi ci vuole tempo"
16 agosto 2024 18:16
Freitas: "Brugge squadra tosta e ottimo collettivo, Musa gioiello con un futuro brillante"
29 aprile 2024 21:22
Freitas: "La Fiorentina ha tutto per fare bene, bisogna ripartire da una vittoria per uscire dal tunnel"
19 febbraio 2024 13:58
Freitas: “Biraghi? Quando lo portai a Firenze capii subito che sarebbe stato in grado di indossare questa maglia”
30 marzo 2023 10:26
Freitas su Astori: "Il 4 marzo sarà per sempre un giorno importante. Davide è immortale, eterno"
04 marzo 2023 14:55
Freitas: "Il punto debole del Braga è che i giocatori centrali sono lenti. La Fiorentina deve attaccare li"
14 febbraio 2023 14:17
Freitas avverte: "Fiorentina stai attenta ad Horta e Vitinha. Braga sempre in Europa da dieci anni"
07 novembre 2022 19:51
Freitas parla di Cabral: "Anche Batistuta al primo anno alla Fiorentina aveva fatto molta fatica"
23 maggio 2022 15:04
Freitas: "Chiesa e Vlahovic più soldi di quelli che ha usato Commisso per comprare la Fiorentina"
02 febbraio 2022 13:03
Freitas avvisa: "Ikonè non è forte quando gioca negli spazi stretti, ma se gioca con grandi spazi"
23 dicembre 2021 21:57
Freitas: "Vlahovic pronto per una big come la Juventus. Nel gioco di Guardiola non andrebbe bene"
16 novembre 2021 17:26
Freitas: "Nessun rischio puntare su Vlahovic già a 17 anni. Mi ha stupito il verdetto così presto"
09 novembre 2021 18:32
Freitas: "Saponara è speciale. Va coccolato, se stimolato ha colpi che hanno in pochi"
25 ottobre 2021 17:38
Freitas: "Vlahovic? Non mi ha stupito. Differenza con Haaland? Gioca già in Serie A"
14 marzo 2021 11:53
Freitas: "Castrovilli una scommessa vinta da Corvino. Chiesa ha meritato la fiducia di Sousa sul campo"
03 giugno 2020 14:21
Freitas su Astori: "Ovunque sia sarà orgoglioso di tutti i suoi ex compagni. È nel cuore di tutti"
04 marzo 2020 20:22
Freitas: "In viola un'esperienza indimenticabile. La scomparsa di Astori ci ha segnati per tutta la vita"
21 novembre 2019 17:35
Casting direttore sportivo, ecco tutti i nomi vagliati dalla Fiorentina per il dopo Corvino
03 maggio 2019 13:27
Domani incontro tra dirigenti e proprietà della Fiorentina. Obiettivo arginare la crisi
30 aprile 2019 22:44
Freitas non si dimette. Il DS rimarrà dunque al suo posto. Ma a giugno...
09 aprile 2019 20:57
Non solo Pioli, anche il direttore sportivo viola Carlos Freitas vuole dimettersi
09 aprile 2019 17:20
Dalla Francia, il Monaco vuole Freitas come direttore sportivo. Il dirigente della Fiorentina...
16 febbraio 2019 19:24
Vergine:" La mia tesi per diventare ds, si è basata sulla formazione della persona prima del talento"
06 dicembre 2018 22:45
Freitas: "La gioventù non è una scusa, stiamo facendo un gran percorso. Benassi.."
07 ottobre 2018 17:54
Satin, agente di Pioli, avvistato a pranzo con Corvino. Rinnovo più vicino?
04 ottobre 2018 14:43
Freitas: "Grande differenza di budget tra noi e le prime 5. Difficile competere per primi posti, ma..."
11 giugno 2018 11:13
Freitas: "Lo spogliatoio più unito di sempre. Mercato sbagliato? Non siamo due maghi..."
07 aprile 2018 21:13
Freitas: "In onore di Davide" e posta l'esultanza di Vitor Hugo dopo il gol
11 marzo 2018 17:16
"Ovunque tu sia, continua a difendere la nostra porta dalle retrovie" il bellissimo messaggio della figlia di Freitas
06 marzo 2018 22:43
Freitas esalta Giovanni Simeone su Instagram: "Che grinta". La più grande qualità del Cholito...
06 gennaio 2018 16:41
Freitas: "Pezzella in Nazionale grazie alla Fiorentina, soddisfatti di lui. Presto per il riscatto, ma..."
18 novembre 2017 12:29
Allenamento mattutino sotto gli occhi del direttore Freitas, presenti solo i non convocati in nazionale
05 ottobre 2017 12:31
Freitas: "Viola penalizzati a Milano e stasera. A che serve la VAR?"
24 settembre 2017 23:13
Freitas: "Bruno Gaspar è un terzino forte, Diks tornerà pronto . A Firenze vogliono Messi e Cristiano Ronaldo
01 settembre 2017 11:20
ACF: domani la conferenza stampa di fine mercato, appuntamento alle ore 10 con Corvino e Freitas
31 agosto 2017 13:04
Repubblica, Freitas hai 40 milioni disponibili, ce la fai a portare un terzino destro di livello a Firenze?
22 agosto 2017 12:03
Pedullà: "Mercato viola chiuso, una partita non cambia i programmi. Freitas? Meglio se stava zitto"
21 agosto 2017 15:34
LA GRANDE POCHEZZA... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
21 agosto 2017 12:49
Freitas: "Puniti dagli episodi, mostrate qualità. Gil Dias? L'ha voluto la Fiorentina. Il mercato non è chiuso..."
20 agosto 2017 23:45
Freitas: "Fatti sforzi enormi per avere questa rosa. Abbiamo un doppione per ogni ruolo, acquisti importanti"
20 agosto 2017 22:00
Il rinnovo di Freitas è solo l'antipasto di quello di Corvino: i Della Valle hanno deciso di andare avanti a lungo con Pantaleo
11 luglio 2017 00:56
Ufficiale: Il ds Carlos Freitas rinnova fino al 2019, comunicato ACF...
07 luglio 2017 18:30
Freitas: "Per il momento Valero è della rosa, per Berna ci siamo già mossi. Simeone..."
18 giugno 2017 10:31
È Carlos Freitas il grande protagonista della trattativa per portare Bruno Gaspar a Firenze, il terzino destro è davvero vicino alla Fiorentina
03 giugno 2017 10:12
Dal Portogallo, la Fiorentina vuole il terzino destro Bruno Gaspar, costa 3 milioni. Concorrenza della Lazio
02 giugno 2017 18:25
Freitas e una separazione annunciata da tempo. I motivi dell'addio...
05 maggio 2017 12:51
Freitas pronto a lasciare la Fiorentina, nel suo futuro c'è il Maccabi Haifa
04 maggio 2017 17:55
Freitas: "Ritiro? Vediamo. Bernardeschi aveva un piccolo acciacco. La partita..."
30 aprile 2017 17:28
Freitas: "Gli arbitri non devono influenzare le partite. Bernardeschi non ha avuto contatti con altre società"
15 aprile 2017 17:38
Freitas: "Toledo e Zarate in uscita gia a Gennaio. Gabbiadini.."
24 gennaio 2017 23:36
Freitas: "Sportiello farà bene, Kalinic? Professionista serio e al momento non ci sono novità da ieri"
18 gennaio 2017 13:05
Freitas: "Arriva un centrocampista, non c'è un problema portiere alla Fiorentina. Venderemo altri giocatori"
24 agosto 2016 13:41
"Tello sarà della Fiorentina, su Toledo abbiamo il riscatto. Borja resta a Firenze"
28 luglio 2016 12:57
Freitas: "Scouting nostra forza, Olanda riferimento. Jorgensen? Vedremo"
08 luglio 2016 17:24
Freitas in sala stampa: "Il calcio italiano è un sogno, Sousa diventerà un grande, la Fiorentina.."
07 luglio 2016 16:30
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