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Notizie Freitas Fiorentina

Freitas: “Non credo che Pioli abbia scelto molti dei giocatori, lui si sta adattando”

30 ottobre 2025 15:43

Freitas: "Pioli alla Fiorentina è la scelta giusta. Biraghi ha sempre onorato la maglia della Fiorentina"

11 giugno 2025 22:01

Freitas: "Si risolvano presto i problemi per programmare il futuro. Richardson è come Hancko"

31 maggio 2025 17:23

7 anni fa la scomparsa di Astori, il ricordo di Freitas: "Una vita interrotta troppo presto. Per sempre Davide"

04 marzo 2025 13:39

Freitas: "Palladino è garanzia di qualità, lo ha dimostrato. A Pongracic va dato tempo"

17 ottobre 2024 23:27

Freitas: "La Fiorentina mi incuriosisce, però prima di dare giudizi ci vuole tempo"

16 agosto 2024 18:16

Freitas: "Brugge squadra tosta e ottimo collettivo, Musa gioiello con un futuro brillante"

29 aprile 2024 21:22

Freitas: "La Fiorentina ha tutto per fare bene, bisogna ripartire da una vittoria per uscire dal tunnel"

19 febbraio 2024 13:58

Freitas: “Biraghi? Quando lo portai a Firenze capii subito che sarebbe stato in grado di indossare questa maglia”

30 marzo 2023 10:26

Freitas su Astori: "Il 4 marzo sarà per sempre un giorno importante. Davide è immortale, eterno"

04 marzo 2023 14:55

Freitas: "Il punto debole del Braga è che i giocatori centrali sono lenti. La Fiorentina deve attaccare li"

14 febbraio 2023 14:17

Freitas avverte: "Fiorentina stai attenta ad Horta e Vitinha. Braga sempre in Europa da dieci anni"

07 novembre 2022 19:51

Freitas parla di Cabral: "Anche Batistuta al primo anno alla Fiorentina aveva fatto molta fatica"

23 maggio 2022 15:04

Freitas: "Chiesa e Vlahovic più soldi di quelli che ha usato Commisso per comprare la Fiorentina"

02 febbraio 2022 13:03

Freitas avvisa: "Ikonè non è forte quando gioca negli spazi stretti, ma se gioca con grandi spazi"

23 dicembre 2021 21:57

Freitas: "Vlahovic pronto per una big come la Juventus. Nel gioco di Guardiola non andrebbe bene"

16 novembre 2021 17:26

Freitas: "Nessun rischio puntare su Vlahovic già a 17 anni. Mi ha stupito il verdetto così presto"

09 novembre 2021 18:32

Freitas: "Saponara è speciale. Va coccolato, se stimolato ha colpi che hanno in pochi"

25 ottobre 2021 17:38

Freitas: "Vlahovic? Non mi ha stupito. Differenza con Haaland? Gioca già in Serie A"

14 marzo 2021 11:53

Freitas: "Castrovilli una scommessa vinta da Corvino. Chiesa ha meritato la fiducia di Sousa sul campo"

03 giugno 2020 14:21

Freitas su Astori: "Ovunque sia sarà orgoglioso di tutti i suoi ex compagni. È nel cuore di tutti"

04 marzo 2020 20:22

Freitas: "In viola un'esperienza indimenticabile. La scomparsa di Astori ci ha segnati per tutta la vita"

21 novembre 2019 17:35

Casting direttore sportivo, ecco tutti i nomi vagliati dalla Fiorentina per il dopo Corvino

03 maggio 2019 13:27

Domani incontro tra dirigenti e proprietà della Fiorentina. Obiettivo arginare la crisi

30 aprile 2019 22:44

Freitas non si dimette. Il DS rimarrà dunque al suo posto. Ma a giugno...

09 aprile 2019 20:57

Non solo Pioli, anche il direttore sportivo viola Carlos Freitas vuole dimettersi

09 aprile 2019 17:20

Dalla Francia, il Monaco vuole Freitas come direttore sportivo. Il dirigente della Fiorentina...

16 febbraio 2019 19:24

Vergine:" La mia tesi per diventare ds, si è basata sulla formazione della persona prima del talento"

06 dicembre 2018 22:45

Freitas: "La gioventù non è una scusa, stiamo facendo un gran percorso. Benassi.."

07 ottobre 2018 17:54

Satin, agente di Pioli, avvistato a pranzo con Corvino. Rinnovo più vicino?

04 ottobre 2018 14:43

Freitas: "Grande differenza di budget tra noi e le prime 5. Difficile competere per primi posti, ma..."

11 giugno 2018 11:13

Freitas: "Lo spogliatoio più unito di sempre. Mercato sbagliato? Non siamo due maghi..."

07 aprile 2018 21:13

Freitas: "In onore di Davide" e posta l'esultanza di Vitor Hugo dopo il gol

11 marzo 2018 17:16

"Ovunque tu sia, continua a difendere la nostra porta dalle retrovie" il bellissimo messaggio della figlia di Freitas

06 marzo 2018 22:43

Freitas esalta Giovanni Simeone su Instagram: "Che grinta". La più grande qualità del Cholito...

06 gennaio 2018 16:41

Freitas: "Pezzella in Nazionale grazie alla Fiorentina, soddisfatti di lui. Presto per il riscatto, ma..."

18 novembre 2017 12:29

Allenamento mattutino sotto gli occhi del direttore Freitas, presenti solo i non convocati in nazionale

05 ottobre 2017 12:31

Freitas: "Viola penalizzati a Milano e stasera. A che serve la VAR?"

24 settembre 2017 23:13

Freitas: "Bruno Gaspar è un terzino forte, Diks tornerà pronto . A Firenze vogliono Messi e Cristiano Ronaldo

01 settembre 2017 11:20

ACF: domani la conferenza stampa di fine mercato, appuntamento alle ore 10 con Corvino e Freitas

31 agosto 2017 13:04

Repubblica, Freitas hai 40 milioni disponibili, ce la fai a portare un terzino destro di livello a Firenze?

22 agosto 2017 12:03

Pedullà: "Mercato viola chiuso, una partita non cambia i programmi. Freitas? Meglio se stava zitto"

21 agosto 2017 15:34

LA GRANDE POCHEZZA... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

21 agosto 2017 12:49

Freitas: "Puniti dagli episodi, mostrate qualità. Gil Dias? L'ha voluto la Fiorentina. Il mercato non è chiuso..."

20 agosto 2017 23:45

Freitas: "Fatti sforzi enormi per avere questa rosa. Abbiamo un doppione per ogni ruolo, acquisti importanti"

20 agosto 2017 22:00

Il rinnovo di Freitas è solo l'antipasto di quello di Corvino: i Della Valle hanno deciso di andare avanti a lungo con Pantaleo

11 luglio 2017 00:56

Ufficiale: Il ds Carlos Freitas rinnova fino al 2019, comunicato ACF...

07 luglio 2017 18:30

Freitas: "Per il momento Valero è della rosa, per Berna ci siamo già mossi. Simeone..."

18 giugno 2017 10:31

È Carlos Freitas il grande protagonista della trattativa per portare Bruno Gaspar a Firenze, il terzino destro è davvero vicino alla Fiorentina

03 giugno 2017 10:12

Dal Portogallo, la Fiorentina vuole il terzino destro Bruno Gaspar, costa 3 milioni. Concorrenza della Lazio

02 giugno 2017 18:25

Freitas e una separazione annunciata da tempo. I motivi dell'addio...

05 maggio 2017 12:51

Freitas pronto a lasciare la Fiorentina, nel suo futuro c'è il Maccabi Haifa

04 maggio 2017 17:55

Freitas: "Ritiro? Vediamo. Bernardeschi aveva un piccolo acciacco. La partita..."

30 aprile 2017 17:28

Freitas: "Gli arbitri non devono influenzare le partite. Bernardeschi non ha avuto contatti con altre società"

15 aprile 2017 17:38

Freitas: "Toledo e Zarate in uscita gia a Gennaio. Gabbiadini.."

24 gennaio 2017 23:36

Freitas: "Sportiello farà bene, Kalinic? Professionista serio e al momento non ci sono novità da ieri"

18 gennaio 2017 13:05

Freitas: "Arriva un centrocampista, non c'è un problema portiere alla Fiorentina. Venderemo altri giocatori"

24 agosto 2016 13:41

"Tello sarà della Fiorentina, su Toledo abbiamo il riscatto. Borja resta a Firenze"

28 luglio 2016 12:57

Freitas: "Scouting nostra forza, Olanda riferimento. Jorgensen? Vedremo"

08 luglio 2016 17:24

Freitas in sala stampa: "Il calcio italiano è un sogno, Sousa diventerà un grande, la Fiorentina.."

07 luglio 2016 16:30

Da giornalista fino alla vendita di Cristiano Ronaldo. Ecco chi è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina

06 giugno 2016 15:52

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