Freitas: "Fatti sforzi enormi per avere questa rosa. Abbiamo un doppione per ogni ruolo, acquisti importanti"

Carlos Freitas, ds della Fiorentina, ha parlato a Premium sport da Milano: "Abbiamo fatto un enorme sforzo per avere questa rosa. Abbiamo due nomi per ogni ruolo. Noi come sorpresa? Beh, abbiamo fatto...

A cura di Redazione Labaroviola 20 agosto 2017 22:00

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