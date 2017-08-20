Freitas: "Fatti sforzi enormi per avere questa rosa. Abbiamo un doppione per ogni ruolo, acquisti importanti"
Carlos Freitas, ds della Fiorentina, ha parlato a Premium sport da Milano: "Abbiamo fatto un enorme sforzo per avere questa rosa. Abbiamo due nomi per ogni ruolo. Noi come sorpresa? Beh, abbiamo fatto...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 22:00
Carlos Freitas, ds della Fiorentina, ha parlato a Premium sport da Milano: "Abbiamo fatto un enorme sforzo per avere questa rosa. Abbiamo due nomi per ogni ruolo. Noi come sorpresa? Beh, abbiamo fatto acquisti importanti, molto giovani e bravi tecnicamente che hanno già dimostrato le loro qualità altrove. Adesso vediamo come si uniranno a quelli che c'erano già. Un singolo però non è determinante rispetto agli altri, noi lavoriamo per fare una squadra completa e competitiva".