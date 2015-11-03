Labaro Viola

Notizie Rosa Fiorentina

Galli: "Buona Fiorentina contro la Lazio. Rosa troppo abbondante, vanno snellite le riserve perché..."

27 novembre 2017 18:14

Freitas: "Fatti sforzi enormi per avere questa rosa. Abbiamo un doppione per ogni ruolo, acquisti importanti"

20 agosto 2017 22:00

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Sett. 48 Sett. 33