Notizie Rosa Fiorentina

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Galli: "Buona Fiorentina contro la Lazio. Rosa troppo abbondante, vanno snellite le riserve perché..."
27 novembre 2017 18:14
Freitas: "Fatti sforzi enormi per avere questa rosa. Abbiamo un doppione per ogni ruolo, acquisti importanti"
20 agosto 2017 22:00
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